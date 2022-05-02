Из Мариуполя удалось вывезти еще более 100 жителей – Бойченко

Вадим Бойченко сообщил, что на сегодняшний день есть договоренность об эвакуации только местного населения города. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 мая, из Мариуполя удалось вывезти еще более 100 мирных жителей.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телемарафона.

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"Эвакуация продолжается. Нам удалось сегодня из бомбоубежищ поднять более 100 человек, которые уже добираются до нашей украинской земли", – сказал он.

Кроме этого, Вадим Бойченко сообщил, что по состоянию на сегодняшний день, есть договоренность об эвакуации только местного населения Мариуполя. В то же время существует отдельная процедура и переговорный процесс с военной точки зрения по вывозу раненых бойцов.

"Этого прокомментировать мы не можем, потому что процесс закрыт, а переговоры до сих пор продолжаются", – добавил глава города.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что на "Азовстали" в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа. У людей заканчиваются еда, вода и медикаменты.

В то же время в Мариупольском городском совете сообщили, что в Мариуполе российские военные привозят гуманитарную помощь, а затем на этих же грузовиках вывозят тела убитых жителей.

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