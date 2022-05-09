Из России запустили 20 ракет по Сумской области

Оккупанты обстреляли Сумскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают хаотично обстреливать приграничные районы Сумской области. Утром россияне выпустили не менее 20 ракет по украинским территориям вблизи границы. Сведений о пострадавших пока нет.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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Так, утром 9 мая с территории России Сумскую область дважды обстреляли из РСЗО.

После 9 утра со стороны российского села Елизаветовка прилетело 10 ракет между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной громады.

Менее чем через полчаса в поле на Сумщине прилетело еще 10 ракет из России.

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Последствия обстрелов. Фото: ГПСУ

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8 мая оккупанты обстреляли еврейское кладбище

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал фото последствий обстрелов со стороны оккупантов 8 мая. В результате атаки врага пострадало еврейское кладбище в Глухове. Кладбище фактически разбомбили.

Живицкий заявил, что никакого примирения с оккупантами быть не может, поскольку россияне в войне против Украины ведут себя как фашисты.

"Так на Сумщине прошел День памяти и примирения. Какое может быть примирение?! Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты – это Россия", – написал он.

Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, на территории этого кладбища похоронены евреи – жертвы погрома 1918 года. Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Шумяцкого и его сына Исраэля-Дов-Бера Шумяцкого.

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