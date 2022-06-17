Из российского плена освобождена легендарный волонтер-медик

Об освобождении украинского медика и волонтера Юлии Паевской из российского плена сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.
"И, конечно, особенно рад сообщить, что освобождена "Тайра" – украинский медик и волонтер Юлия Паевская, она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей и чтобы получить еще больше позитивных решений для Украины", – сообщил Зеленский.
Что известно
Самая известная женщина парамедик из "Азовстали" – Юлия Паевская с позывным "Тайра" почти 100 дней находилась в плену у российских оккупантов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти 3 месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знали о ее состоянии.
Тайра имела 5-й разряд в Айкидо, с 2014 года была волонтером, а в 2018-м добровольно пошла в армию, в основном была медиком. Родные и побратимы считают, что достижения, отвага и заслуги Юлии Паевской сделали ее для россиян главной целью.
Также она стала интересна оккупантам потому, что сняла на видео ужасы захваченного армией России и ее наемниками Мариуполя и передала эти кадры журналистам Associated Press.
Это видео было опубликовано с подписью: "Украинский медик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", пристегнула камеру к телу, когда началась война, чтобы показать миру, как разворачивается ужас в Мариуполе. После того как команда Associated Press благополучно вывезла ее отснятый материал, российские войска взяли ее в плен".
Пленные
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что переговоры по освобождению пленных защитников Мариуполя продолжаются. Большинство военнослужащих удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области. Однако нет информации, что там находятся все военные.
- После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь".
- Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.