Из российского плена освобождена легендарный волонтер-медик

Об освобождении украинского медика и волонтера Юлии Паевской из российского плена сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

"И, конечно, особенно рад сообщить, что освобождена "Тайра" – украинский медик и волонтер Юлия Паевская, она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех наших людей и чтобы получить еще больше позитивных решений для Украины", – сообщил Зеленский.

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Что известно

Самая известная женщина парамедик из "Азовстали" – Юлия Паевская с позывным "Тайра" почти 100 дней находилась в плену у российских оккупантов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти 3 месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знали о ее состоянии.

Тайра имела 5-й разряд в Айкидо, с 2014 года была волонтером, а в 2018-м добровольно пошла в армию, в основном была медиком. Родные и побратимы считают, что достижения, отвага и заслуги Юлии Паевской сделали ее для россиян главной целью.

Также она стала интересна оккупантам потому, что сняла на видео ужасы захваченного армией России и ее наемниками Мариуполя и передала эти кадры журналистам Associated Press.

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Это видео было опубликовано с подписью: "Украинский медик Юлия Паевская, более известная как "Тайра", пристегнула камеру к телу, когда началась война, чтобы показать миру, как разворачивается ужас в Мариуполе. После того как команда Associated Press благополучно вывезла ее отснятый материал, российские войска взяли ее в плен".

Пленные