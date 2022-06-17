З російського полону звільнено легендарного волонтера-медика

Про звільнення українського медика та волонтера Юлії Паєвської із російського полону повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

"І, звичайно, особливо радий повідомити, що звільнено "Тайру" – український медик та волонтер Юлія Паєвська, вона вже вдома. Працюватимемо й надалі, щоб забрати всіх наших людей та щоб отримати ще більше позитивних рішень для України", – повідомив Зеленський.

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Що відомо

Найвідоміша жінка парамедик з "Азовсталі" – Юлія Паєвська з позивним "Тайра" майже 100 днів перебувала у полоні у російських окупантів. Востаннє вона виходила на зв'язок із близькими 14 березня, за день до полону. Майже 3 місяці чоловік Тайри Вадим та їхня донька Анна-Софія нічого не знали про її стан.

Тайра мала 5-й розряд в Айкідо, з 2014 року була волонтером, а 2018-го добровільно пішла до армії, переважно була медиком. Рідні та побратими вважають, що досягнення, відвага та заслуги Юлії Паєвською зробили її для росіян головною метою.

Також вона стала цікава окупантам тому, що зняла на відео жахи захопленого армією Росії та її найманцями Маріуполя та передала ці кадри журналістам Associated Press.

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Це відео було опубліковано з підписом: "Український медик Юлія Паєвська, відоміша як "Тайра", пристебнула камеру до тіла, коли почалася війна, щоб показати світові, як розгортається жах у Маріуполі. Після того, як команда Associated Press благополучно вивезла її знятий матеріал, російські війська взяли її в полон ".

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