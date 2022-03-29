Из-за обстрела оккупантами здания ОГА в Николаеве погибли 7 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются. / Фото: Коллаж: Сегодня

29 марта российские оккупанты обстреляли Николаев, попав около 08:45 в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

Об этом сообщает в Telegram ГСЧС Украины.

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Что происходит

Как отмечается, разрушена центральная секция здания с 9 по 1 этаж, без дальнейшего горения.

"По состоянию на 13:30 на месте разрушения деблокированы тела 7 погибших и 22 пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены и освобождены из-под завалов 18 человек, которые переданы бригадам скорой медицинской помощи", – указали в службе.

В то же время поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото разрушений

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким обнародовал фото разрушений.

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"Разгребаем завалы... Попали в здание облгосдминистрации... Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи... По людям – ходим под Богом, большинство вышло, спаслось чудом. Восемь гражданских сейчас под завалами, надеемся, вытащим, ищем. 50-100 вышли", – рассказал Ким.

Напомним, из перехватов СБУ стало известно, что военные РФ под командованием генерала Якова Рязанцева, которые ведут бои в Николаевской области, терпят поражение, находятся в осаде и деморализованы. Им страшнее, чем было в Чечне.

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