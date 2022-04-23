Из-за войны России против Украины пострадали 387 детей – Офис Генпрокурора

Больше всего пострадало детей в Донецкой области. / Фото: ZN.ua, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 208 детей. В то же время возросло количество раненых детей – 387.

Об этом сообщил у Telegram Офис Генпрокурора.

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Как отмечается, цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 120;

Киевской – 113;

Харьковской – 91;

Черниговской – 66;

Херсонской – 44;

Николаевской – 41;

Луганской – 37;

Запорожской – 25;

Сумской – 17;

в г. Киеве – 16;

Житомирской – 15.

"20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок", – говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.

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Напомним, полк "Азов" обнародовал видео, как помогает гражданским, которые находятся в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. В укрытии завода скрывается много детей, мечтающих как можно быстрее оказаться дома.

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