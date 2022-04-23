Из-за войны России против Украины пострадали 387 детей – Офис Генпрокурора

Больше всего пострадало детей в Донецкой области. / Фото: ZN.ua, Коллаж: Сегодня
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 208 детей. В то же время возросло количество раненых детей – 387.
Об этом сообщил у Telegram Офис Генпрокурора.
Как отмечается, цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 120;
- Киевской – 113;
- Харьковской – 91;
- Черниговской – 66;
- Херсонской – 44;
- Николаевской – 41;
- Луганской – 37;
- Запорожской – 25;
- Сумской – 17;
- в г. Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
"20 апреля в результате обстрела военными страны-агрессора объектов гражданской инфраструктуры на территории Пологовского района Запорожской области получил ранение 5-летний ребенок", – говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел Россией. 102 из них полностью разрушены.
Напомним, полк "Азов" обнародовал видео, как помогает гражданским, которые находятся в подвалах "Азовстали" в Мариуполе. В укрытии завода скрывается много детей, мечтающих как можно быстрее оказаться дома.