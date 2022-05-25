Кабмин разрешил некоторым военнобязанным выезжать за границу

Некоторые мужчины смогут выезжать из Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения.
Об этом стало известно с постановления Кабмина от 20 мая.
Подробности
Так, теперь выезд за границу разрешен:
- Водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гум помощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии.
- Железнодорожникам, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;
- Спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.
Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.
Кому еще можно выезжать из Украины?
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право выехать из страны имеют мужчины:
- у которых есть удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;
- те, у кого есть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- у которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители, которые воспитывают детей-сирот, или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- кто ухаживает за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут это делать;
- близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.