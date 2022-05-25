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Кабмін дозволив деяким військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Володимир Козир
25 травня, 22:55
Також було встановлено максимальний термін перебування в інших країнах

Деякі чоловіки зможуть виїжджати з України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, якими можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

Про це стало відомо з постанови Кабміну від 20 травня.

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Деталі

Так, тепер виїзд за кордон дозволено:

  1. Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гум допомоги для потреб ЗСУ та населення України. Також дозволено пропускати далекобійників на фурах, які мають ліцензії.
  2. Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці;
  3. Спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

Кому ще можна виїжджати з України?

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:

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  • які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
  • хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
  • близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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