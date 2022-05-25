Кабмін дозволив деяким військовозобов'язаним виїжджати за кордон

Деякі чоловіки зможуть виїжджати з України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови та розширив категорії військовозобов'язаних чоловіків, якими можна виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

Про це стало відомо з постанови Кабміну від 20 травня.

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Деталі

Так, тепер виїзд за кордон дозволено:

Водіям, які перевозять медичні вантажі, вантажі гум допомоги для потреб ЗСУ та населення України. Також дозволено пропускати далекобійників на фурах, які мають ліцензії. Залізничникам, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці; Спортсменам та тренерам, які беруть участь у міжнародних змаганнях або готуються до них.

Терміни перебування за кордоном: для водіїв та спортсменів – 30 днів, для далекобійників – 45 днів, для залізничників – 6 місяців.

Кому ще можна виїжджати з України?

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни мають чоловіки:

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які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

ті, хто має висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;

близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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