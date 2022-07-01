Как стать волонтером: история поиска авто для бригады, потопившей крейсер "Москва"

Волонтеры и военные вместе приближают Победу Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько недель назад ко мне обратился друг, которого я знаю всю свою жизнь: выросли в одном дворе. Он – офицер-артиллерист, на фронте, на горячем рубеже юга, в бригаде, которая потопила крейсер "Москва" и отбила недавно для Украины остров Змеиный.

Говорит: "Нужен пикап с четырьмя ведущими, чтобы по степям мог гонять. Потому что и разведка, и пристрелка... Леш, очень надо..."

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Я был в ступоре, потому что никогда этим не занимался. Но "приказ есть приказ". Да и дружбу никто не отменял…

Уверен, у каждого из вас сейчас есть кто-нибудь в армии, на фронте: родные, друзья, одноклассники… И каждый из нас может помочь им. На своем примере покажу простой способ, как это можно сделать.

Дело в том, что в боевых частях всегда чего-то не хватает. И это не потому, что государство или командиры не дорабатывают (хотя и такое бывает, конечно). Прежде всего, потому, что ребята "на передке" регулярно что-то теряют: технику, амуницию, медикаменты… Потому что они почти ежедневно под вражеским огнем. А государство – достаточно неповоротливая структура, в отличие от волонтеров. И в этом сила волонтерского движения – в оперативности, потому что здесь почти нет бюрократии.

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Вводная речь закончена. К делу!

Как начать помогать военным

В моем случае это было просто – обратился друг. Признаюсь, сам я не проявлял инициативы, оправдываясь тем, что работаю, и на нашем информационном фронте работы хватает. Но если у вас есть свободное время и вы хотите помочь – проявите инициативу! С чего начать?

Напишите в мессенджерах или позвоните своим знакомым, которые сейчас защищают нас (чаще военные используют Signal), и просто спросите: какая помощь необходима?

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Чаще всего это: медикаменты, амуниция и, конечно, техника.

Поэтому для начала: составьте список необходимого.

На видео выше – тот самый автомобиль, который уже передали героической артбригаде: процесс передачи волонтерами NISSAN KING CAB военным.

Где искать и сколько времени это займет

К счастью, у меня адекватное руководство. Когда я рассказал начальнику о звонке друга, он ответил: "Если тебе нужна помощь по работе – говори, подстрахуем. Считай, что это сейчас твоя главная задача – помочь ребятам. Сделай это!"

Конечно. Но как?!

Я пошел по знакомым. Но не по всем. Предварительно составил список людей – из своих контактов в телефоне и соцсетях, которые (на мой взгляд) могут знать, где искать. Вышел, говоря военной терминологией, целый "взвод" – около 30 фамилий.

Кому-то написал, кому-то позвонил… Где треть из них дала контакты, среди которых были: волонтеры, руководители общественных организаций, благотворительных фондов, предприятий, бизнесмены…

Так я создал свой ППД: "пул перспективных деятелей", куда вошли девять человек.

Заранее скажу, что моя первая "волонтерская операция" длилась три недели. В течение которых я примерно 1-2 часа в день тратил на коммуникацию с военными и людьми из моего ППД, на поиск необходимых документов, их заполнение и другие организационные нюансы.

То есть, никакой большой сложности, просто постоянно приходилось переключаться с основного дела на главное – помочь военным.

Найти профильных волонтеров

Из моего пула довольно быстро отпали непрофильные волонтеры: занимавшиеся медикаментами, амуницией, продуктами, но отнюдь не техникой. В конце концов мой ППД сузился до трех человек.

И был среди них... пастор из Вишневого – Юрий Бабинец, который еще и председатель правления ОО "Сила Змін".

Как оказалось, он в феврале под Киевом тоже давал врагу отпор. Об этом сейчас делает сюжет ютуб-проект "Находим ответы с Инной Золотухиной", которая и познакомила нас. (Кстати, подпишитесь на канал – коллеги фиксируют военные преступления, из первых уст, интересно).

Юрий спросил меня только одно: "Какая бригада?". А, узнав, ответил: "О! Сделаем! Для них – вне очереди" И сделал!

Более того: не только нужный автомобиль очень быстро нашел, но и необходимые медикаменты в пикап загрузил, канистры с горючим, запасные колеса... Не пастор – волшебник!

Юрий Бабинец (второй слева) вместе с героями-артиллеристами, которые приехали за внедорожником в Вишневое.

Из первых уст: что говорят волонтеры и военные

Юрий Бабинец, председатель правления ОО "Сила Змін":

Острое желание помогать ВСУ у меня возникло в первые дни войны, под Мотыжиным Киевской области, где уже был враг. И когда я увидел, как наша артиллерия четко работает, уничтожая оккупантов и освобождая родную землю, мне так захотелось приехать к ребятам и просто их обнять.

Но – объятия это такое. Я тогда четко решил – помогать не только словами благодарности, но и реальными делами. И так Бог вывел, что именно артиллерии мы больше всего и помогаем. Мы – это общественная организация "Сила Змін", которая с 2007 года поддерживает мирный люд, а теперь и военных.

С финансированием больше всего помогает меценат из Финляндии Ханну Хаукка и его канадские партнеры. Ханну – известный предприниматель, руководитель двух крупнейших телерадиокомпаний своей страны (Альфа-ТВ и IRR-TV). Он очень любит Украину, часто бывает здесь, как и его канадские друзья. Поэтому они не могли остаться безучастными к нашей беде.





Юрий и Ханну Хаукка, финский меценат, который много помогает Украине.



- Сейчас мы вместе помогаем подразделениям ВСУ по самым горячим направлениям: юг, Северодонецк, Харьковское направление, северное пограничье, – продолжает пастор-волонтер. – И не только техникой – все, что нужно ребятам, мы пытаемся найти, приобрести, передать. Работаем, чтобы приблизить нашу Победу!

Полковник Владимир В., заместитель командира героической артбригады, получившей помощь:

Большое спасибо всем, кто был задействован в этом процессе. Когда понимаешь, какой у нас тыл, волонтеры, журналисты, простые люди, которые по первому зову бросаются помогать, уверенность в победе Украины только увеличивается.

Сейчас мы уже ставим технику на учет. И уверен, что она поможет нам еще более эффективно выполнять боевые задачи.

Отдельное спасибо Юрию и его финскому коллеге. Мы просили помочь с внедорожником, а они проявили инициативу – и предоставили нам и необходимые медикаменты, и снаряжение… Спасибо! Слава Украине!

Героям слава!

Еще несколько советов для будущих волонтеров

Что важно знать, чтобы на ваш "запрос" не забили опытные волонтеры: