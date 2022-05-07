Какую угрозу несут российские фрегаты для Украины: все о кораблях

Когда и для чего был создан фрегат / Фото: Коллаж: Сегодня

Существует такой тип военных кораблей как фрегат, который, в частности, имеется в наличии у Российской Федерации. Именно фрегатов в Черноморском флоте России осталось больше всего и это достаточно мощное судно. Какую угрозу несут фрегаты оккупантов Украине? Сайт "Сегодня" собрал подробную информацию.

Что известно о российском корабле фрегат

Фрегаты приобретают популярность после Англо-Голландской войны в XVII в. Трудные английские корабли проигрывают легким, маневренным голландским кораблям. После чего в Дюнкерке начинают создавать легкие английские фрегаты.

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Об этом рассказал ведущий Алексей Бурлаков в специальном сюжете во время эфира "Украина вместе" с Константином Линчевским на Youtube-канале "Украина 24".

Они имели несколько волн популярности, последняя во время Второй мировой войны, и до сих пор фрегат сохраняет свои позиции.

"Это многоцелевой, некий корабль-супергерой, корабль универсальный солдат. Он может делать что угодно, в зависимости от целей и в зависимости от того, кто и как его создавал. Преимущественно прибрежные действия, действия у берегов или у чего-то, что требует охраны. Это сопровождение, и так же может само курсировать по морям и океанам. Охрана берегов, охрана бухт, охрана берега. Благодаря маневренности он может ходить по узким проливам".

Бурлаков отмечает, что такие корабли имеют от десяти до двадцати метров, их длина корректируется. Цели у фрегатов тоже бывают разные. Важно, что вместить корабль может не более 230 человек экипажа. Относительно вооружения тоже есть свои особенности:

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"Это любое вооружение, в зависимости от целей, но ядерное оружие преимущественно на фрегаты не ставят. Может нести любое вооружение, любую комплектацию. Во что бы то ни стало, поставить на этот фрегат чтобы он оставался легким, чтобы он оставался способным быстро выполнять маневры".

Где их производят и есть ли они в Украине

Боевые действия таких кораблей, рассказывает журналист, ведут преимущественно у берегов какой-то страны. Фрегаты массово производят и делают на них главный акцент такие страны, как Новегия, Дания, Испания, Италия и Соединенные Штаты.

Остальные страны либо модернизируют суда, либо имеют не столь большие мощности для производства именно фрегатов. Что касается России, то она не отметилась в этом направлении, отмечает Бурлаков.

"Те фрегаты, которые имеются в Черном море Черноморского флота Российской Федерации, они, в основном, не очень старые. Преимущественно это восьмой-двенадцатый год начала их изготовления. Например, один из тех фрегатов, которые сейчас курсируют по морю, или может уже и не очень морем, а может уже и утонул, он спущен на воду в 2015 году".

К сожалению, Украина тоже не может похвастаться нашими фрегатами. Единственный, какой у нас есть – это флагман нашего флота "Гетман Сагайдачный", который, кстати, был создан на том же заводе, что и русские и фрегаты.

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Бурлаков подытоживает: фрегат – это легкий, маневренный, но очень хорошо оснащенный боевой корабль, который может вести боевые действия где угодно и преимущественно ведет их у берегов.

"У берегов – это значит, что он либо уничтожает береговую охрану, либо уничтожает все, что видит на берегу для того, чтобы десант мог высадиться туда. Но здесь главное, чтобы этот корабль был защищен. В русском Черноморском флоте нет кораблей, которые могли бы по противовоздушной обороне защитить российские же фрегаты. Единственный, который был – уже на дне. Поэтому почти нет шансов увидеть фрегат на горизонте, это хорошо", – резюмировал журналист.

В чем разница между фрегатом и эсминцем

Эсминец и фрегат различаются тоннажем, вооружением, характером выполняемых задач, возможностями и размерами. Однако, не существует стандарта, определяющего военный корабль как эсминец или как фрегат. Разные страны имеют разные определения и представления о том, что должен делать эсминец, а что фрегат.

Например, ВМС США имеет 9000-тонный эсминец типа Arleigh Burkeкак, а Иран может назвать эсминцем и 95-метровый корабль типа Moudge.

ВСУ подбили у Змеиного российский фрегат

Сторожевой фрегат вмс рф "Адмирал Макаров" в Черном море подбит украинскими военными — об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, корабль был поражен ракетой "Нептун" и получил повреждения. Этот корабль обстреливал ракетами территорию Украины.

"Да-да, вы всё правильно поняли! Бог морей мстит обидчикам Украины. Фрегат "Адмирал Макаров" был заложен в феврале 2012-го на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015-го. А в 2022-ом, когда принял участие в убийстве украинцев отправился в сторону крейсера "Москва", куда ему и положено!" — написал Гончаренко.

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