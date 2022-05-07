Яку загрозу несуть російські фрегати для України: все про кораблі

Коли і для чого було створено фрегат / Фото: Колаж: Сьогодні

Існує такий тип військових кораблів як фрегат, який, зокрема, є у Російської Федерації. Саме фрегатів у Чорноморському флоті Росії залишилося найбільше, і це досить потужне судно. Яку загрозу несуть фрегати окупантів Україні? Сайт "Сьогодні" зібрав докладну інформацію.

Що відомо про російський корабель фрегат

Фрегати набувають популярності після Англо-Голландської війни у XVII ст. Важкі англійські кораблі програють легким, маневреним голландським кораблям. Після чого у Дюнкерку починають створювати легкі англійські фрегати.

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Про це розповів ведучий Олексій Бурлаков у спеціальному сюжеті під час ефіру "Україна разом" із Костянтином Лінчевським на Youtube-каналі "Україна 24".

Вони мали декілька хвиль популярності, остання під час Другої світової війни, і до тепер фрегат зберігає свої позиції.

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"Це багатоцільовий, такий собі корабель-супергерой, корабель універсальний солдат. Він може робити будь-що, залежно від цілей і залежно від того хто і як його створював. Переважно прибережні дії, дії біля берегів або біля чогось, що потребує охорони. Це супровід, і так само може сам курсувати морями і океанами. Охорона берегів, охорона бухт, охорона берегу. Завдяки маневреності він може ходити вузькими протоками".

Бурлаков зазначає, що такі кораблі мають від десяти до двадцяти метрів, їхня довжина коригується. Цілі у фрегатів також бувають різні. Важливо, що вмістити корабель може не більше 230 людей екіпажу. Щодо озброєння теж є свої особливості:

"Це будь-яке озброєння, залежно від цілей, але ядерну зброю, переважно, на фрегати не ставлять. Може нести будь-яке озброєння, будь-якої комплектації. Будь-що, власне, поставити на цей фрегат аби він залишався легким, аби він залишався таким, що здатний швидко виконувати маневри".

Де їх виробляють та чи є вони в Україні

Бойові дії з таких кораблів, розповідає журналіст, ведуть переважно біля берегів якоїсь країни. Фрегати масово виготовляють і роблять на них головний акцент такі країни, як Новегія, Данія, Іспанія, Італія і Сполучені Штати.

Решта країн або модернізують судна, або мають не такі великі потужності для виробництва саме фрегатів. Щодо Росії, то вона не відзначилася в цьому напрямку, наголошує Бурлаков.

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"Ті фрегати, які наявні в Чорному морі Чорноморського флоту Російської Федерації вони, переважно, не дуже старі. Переважно це восьмий- дванадцятий рік початку їх виготовлення. Наприклад, один з тих фрегатів, які зараз курсують морем, або може вже й не дуже морем, а може вже й потонув, він спущений на воду у 2015 році".

На жаль, Україна також не може похвалитися нашими фрегатами. Єдиний, який в нас є – це флагман нашого флоту "Гетьман Сагайдачний", який, до речі, був створений на тому самому заводі, що і російські і фрегати.

Бурлаков підсумовує: фрегат – це легкий, маневрений, але дуже добре оснащений бойовий корабель, який може вести бойові дії будь-де і переважно веде їх біля берегів.

"Біля берегів – це означає, що він або знищує берегову охорону, або знищує все, що бачить на березі для того, щоб десант міг висадитись туди. Але тут головне, щоб цей корабель був захищений. В російському Чорноморському флоті немає кораблів, які могли би з протиповітряної оборони захистити російські ж фрегати. Єдиний, який був – вже на дні. Тому майже немає шансів побачити фрегат на обрії, це добре", – резюмував журналіст.

У чому різниця між фрегатом та есмінцем

Есмінець і фрегат розрізняються тоннажем, озброєнням, характером завдань, можливостями і розмірами. Проте, немає стандарту, визначального військовий корабель як есмінець чи як фрегат. Різні країни мають різні визначення та уявлення про те, що повинен робити есмінець, а що фрегат.

Наприклад, ВМС США має 9000-тонний есмінець типу Arleigh Burke як, а Іран може назвати есмінцем і 95-метровий корабель типу Moudge.

ЗСУ підбили у Зміїного російський фрегат

Сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров" у Чорному морі підбитий українськими військовими – Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, корабель був уражений ракетою "Нептун" та отримав пошкодження. Цей корабель обстрілював ракетами на території України.

"Так-так, ви все правильно зрозуміли! Бог морів мститься кривдникам України. Фрегат "Адмірал Макаров" був закладений у лютому 2012-го на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді, спущений на воду у вересні 2015-го. А у 2022-му ом, коли взяв участь у вбивстві українців вирушив у бік крейсера "Москва", куди йому і належить!" – написав Гончаренко.

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