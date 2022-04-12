"Кандалы ждут тебя": СБУ рассказала подробности задержания Медведчука

Виктор Медведчук (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины напомнила, что уйти от наказания не получиться ни у одного предателя нашего государства.

В ведомстве опубликовали новое фото с политиком-беглецом, кумом президента России Виктором Медведчуком.

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"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!" – говорится в сообщении.

Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности и тайников, где бы мы вас не нашли, отметили в СБУ.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", – отметил Глава СБУ Иван Баканов.

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Дело Медведчука