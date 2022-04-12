"Кандалы ждут тебя": СБУ рассказала подробности задержания Медведчука

Виктор Медведчук (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины напомнила, что уйти от наказания не получиться ни у одного предателя нашего государства.
В ведомстве опубликовали новое фото с политиком-беглецом, кумом президента России Виктором Медведчуком.
"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!" – говорится в сообщении.
Пророссийские предатели и агенты спецслужб России, запомните – у ваших преступлений нет ни одного срока давности и тайников, где бы мы вас не нашли, отметили в СБУ.
"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", – отметил Глава СБУ Иван Баканов.
Дело Медведчука
- Народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум Путина Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
- На момент нападения России на Украину он должен был находиться под домашним арестом. Однако он пропал. При этом адвокат Медведчука продолжает уверять, что "клиент столицу не покинул", а всего лишь перебрался в безопасное место, о котором никто из правоохранителей не знает.
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т. н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.