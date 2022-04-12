"Кайдани чекають на тебе": СБУ розповіла подробиці затримання Медведчука

Віктор Медведчук (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України нагадала, що уникнути покарання не вийде в жодного зрадника нашої держави.

У відомстві опублікували нове фото з політиком-втікачем, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.

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"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу агресора. Ти можеш переховуватися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування...Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!" - йдеться у повідомленні.

Проросійські зрадники та агенти спецслужб Росії, запам'ятайте – ваші злочини не мають жодного терміну давності та схованок, де б ми вас не знайшли, зазначили в СБУ.

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення Президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", – зазначив Голова СБУ Іван Баканов.

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Справа Медведчука