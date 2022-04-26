Каждый шестой украинец стал внутренним переселенцем – ООН

Число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Фото: коллаж "Сегодня"

С начала войны России против Украины каждый шестой житель стал внутренним переселенцем. Их число составляет почти 8 млн человек.

Об этом сообщает ООН.

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"С начала войны каждый шестой житель страны стал внутренне перемещенным лицом", – отмечают в организации.

По данным ООН, число внутренних переселенцев превышает 7,7 млн человек. Они нуждаются в деньгах, лекарствах и транспорте.

В ООН отмечают, что число покинувших страну после вторжения России два месяца назад, приближается к 5,2 млн человек. Больше всего уехало в Польшу – 2,9 млн человек.

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За апрель уехало более 1 151 000 украинцев по сравнению с 3,4 млн только в марте.

По данным ООН, в соседние страны уехало:

Польша: 2 899 713 человек

Россия: 578 255 человек

Румыния: 774 074 человека

Венгрия: 489 754 человека

Молдова: 433 214 человек

Словакия: 354 329 человек

Беларусь: 24 084 человека

Ранее мы сообщали, что переселенцы смогут выкупить жилье на льготных условиях.

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Также напомним, как получить статус переселенца в "Дії".