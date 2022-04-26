Кожен шостий українець став внутрішнім переселенцем – ООН

Кількість внутрішніх переселенців перевищує 7,7 млн. людей. Фото: колаж "Сьогодні"
З початку війни Росії проти України кожен шостий мешканець став внутрішнім переселенцем. Їхнє число становить майже 8 млн осіб.
Про це повідомляє ООН.
"З початку війни кожен шостий житель країни став внутрішньо переміщеною особою", – зазначають в організації.
За даними ООН, кількість внутрішніх переселенців перевищує 7,7 млн. людей. Вони потребують грошей, ліків та транспорту.
В ООН зазначають, що кількість тих, хто залишив країну після вторгнення Росії два місяці тому, наближається до 5,2 млн осіб. Найбільше виїхало до Польщі – 2,9 млн людей.
За квітень поїхало понад 1 151 000 українців порівняно з 3,4 млн. лише у березні.
За даними ООН, до сусідніх країн виїхало:
- Польща: 2 899 713 людей
- Росія: 578 255 осіб
- Румунія: 774 074 особи
- Угорщина: 489 754 особи
- Молдова: 433 214 осіб
- Словаччина: 354 329 осіб
- Білорусь: 24 084 особи
Раніше ми повідомляли, що переселенці зможуть викупити житло на пільгових умовах.
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