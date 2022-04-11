Ким о ракетном ударе по Николаеву: враг атаковал склады катарской компании

Россияне атаковали предприятие из Николаева. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночной взрыв в Николаеве произошел на территории "предприятия из Катара". В результате ранения получил охранник.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении 11 апреля.

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Он отметил, что нет смысла скрывать, что произошел ракетный удар.

"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустые, и охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.

В то же время Ким не указал название этого предприятия.

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Однако отметим, что вероятно, речь идет о спецпорте "Ольвия". В августе 2020 года Министерство инфраструктуры заключило договор о передаче "Ольвии" в концессию ведущему мировому оператору QTerminals из Катара на 35 лет.

Анонсировалось, что компания инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн и не менее 80 млн грн вложит в местную инфраструктуру.

QTerminals предоставляет услуги, в частности, по перевозке контейнерных и генеральных грузов, RORO перевозкам, транспортировке скота.

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Это уже не первый удар по порту "Ольвия". Враг атаковал его еще 7 марта.

Ситуация в Николаеве