Ким о ракетном ударе по Николаеву: враг атаковал склады катарской компании

Россияне атаковали предприятие из Николаева. / Фото: Коллаж: Сегодня
Ночной взрыв в Николаеве произошел на территории "предприятия из Катара". В результате ранения получил охранник.
Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении 11 апреля.
Он отметил, что нет смысла скрывать, что произошел ракетный удар.
"Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустые, и охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.
В то же время Ким не указал название этого предприятия.
Однако отметим, что вероятно, речь идет о спецпорте "Ольвия". В августе 2020 года Министерство инфраструктуры заключило договор о передаче "Ольвии" в концессию ведущему мировому оператору QTerminals из Катара на 35 лет.
Анонсировалось, что компания инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн и не менее 80 млн грн вложит в местную инфраструктуру.
QTerminals предоставляет услуги, в частности, по перевозке контейнерных и генеральных грузов, RORO перевозкам, транспортировке скота.
Это уже не первый удар по порту "Ольвия". Враг атаковал его еще 7 марта.
Ситуация в Николаеве
- За сутки 10 апреля враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет. Оккупанты пытаются посеять панику среди мирных жителей.
- 8 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли инфраструктуру Николаева и повредили железнодорожный вокзал. Из-за этого он прекратил свою работу.
- В результате обстрела Николаева 4 апреля российскими оккупантами пострадало гинекологическое отделение одной из местных больниц. Видео повреждений опубликовал городской голова Александр Сенкевич в Twitter.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей.
- Российские оккупанты 29 марта около 08:45 обстреляли девятиэтажное здание Николаевской областной военной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.
- Количество погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по зданию Николаевской областной военной администрации возросло до 37 человек.