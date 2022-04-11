Кім про ракетний удар по Миколаєву: ворог атакував склади катарської компанії

Росіяни атакували підприємство з Миколаєва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нічний вибух у Миколаєві стався на території "підприємства з Катару". У результаті поранення отримав охоронець.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у відеозверненні 11 квітня.

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Він зазначив, що немає сенсу приховувати, що стався ракетний удар.

"Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області. Постраждалих немає – два ангари порожні, і охоронець постраждав від розбитого скла", – сказав він.

Водночас Кім не вказав назву цього підприємства.

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Проте зазначимо, що, ймовірно, йдеться про спецпорт "Ольвія". У серпні 2020 року Міністерство інфраструктури уклало договір про передачу "Ольвії" в концесію провідному світовому оператору QTerminals із Катару на 35 років.

Анонсувалося, що компанія інвестує у розвиток порту близько 3,4 млрд грн та не менше 80 млн грн вкладе у місцеву інфраструктуру.

QTerminals надає послуги, зокрема, з перевезення контейнерних та генеральних вантажів, RORO перевезень, транспортування худоби.

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Це вже не перший удар по порту "Ольвія". Ворог атакував його ще 7 березня.

Ситуація у Миколаєві