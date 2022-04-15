Ким: Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли 5 человек

Оккупанты обстреляли жилые дома Николаева / Коллаж "Сегодня"

Во время дневного обстрела жилых кварталов Николаева погибли 5 человек, а также 15 получили ранения. Один из погибших поднял не разорванный снаряд.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Реклама

"Дневной обстрел жилых кварталов кассетными снарядами: 15 – раненных, 5 – погибших", – говорится в сообщении.

Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд.



"Ещё раз повторяю. Не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", – добавил Виталий Ким.

Оккупанты обстреляли Николаев

Сегодня, 15 апреля, российские военные обстреляли реактивными системами залпового огня (РСЗО) жилые кварталы Николаева. В результате атаки оккупантов есть жертвы.

Реклама

"Подлюки снова гатят по жилым кварталам Николаева! Где нет военных объектов! Под обстрелы попадают мирные жители!!! Обстреляли из РСЗО один из районов города. К сожалению, есть пострадавшие", – написала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Ранее мы писали: