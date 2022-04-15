Кім: Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинули 5 людей

Окупанти обстріляли житлові будинки Миколаєва / Колаж "Сьогодні"

Під час денного обстрілу житлових кварталів Миколаєвазагинули 5 людей, а також 15 отримали поранення. Один із загиблих підняв не розірваний снаряд.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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"Денний обстріл житлових кварталів касетними снарядами: 15 – поранених, 5 – загиблих", – йдеться у повідомленні.

Один із загиблих підняв снаряд, що не розірвався.

"Ще раз повторюю. Не чіпайте невідомі предмети. Це буває смертельно", – додав Віталій Кім.

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Окупанти обстріляли Миколаїв

Сьогодні, 15 квітня, російські військові обстріляли реактивними системами залпового вогню(РСЗВ) житлові квартали Миколаєва. Внаслідок атаки окупантів є жертви.

"Падлюки знову гатять по житлових кварталах Миколаєва! Де немає військових об'єктів! Під обстріл потрапляють мирні жителі!!! Обстріляли з РСЗВ один із районів міста. На жаль, є постраждалі", – написала голова Миколаївської обласної ради Анна Замазєєва.

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