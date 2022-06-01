Ким: оккупанты ударили по жилым кварталам Николаева, есть погибший

Виталий Ким рассказал об обстрелах Николаева / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты 1 июня обстреливают жилые кварталы Николаева, есть погибший.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале "Україна 24".

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"Они (россияне) совсем потеряли совесть и обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 мм. Буквально полчаса тому 4 снаряда прилетело в один из жилых кварталов и есть один погибший", – заявил Ким.

По его словам, это связано "с активизацией активной защиты на юге области и в направлении Кривого Рога".

"По моему мнению, они (россияне) пытаются посеять панику, в том числе и среди военных, которые там необстрелянные", – сообщил глава Николаевской ОВА.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич призвал местных жителей оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.

Ким сказал, когда жители Николаевской области смогут вернуться домой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что появились признаки подготовки отступления в регионе российской армии. Оккупанты начали взрывать мосты, боясь контрнаступления украинской армии.

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