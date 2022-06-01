Кім: окупанти вдарили по житлових кварталах Миколаєва, є загиблий

Віталій Кім розповів про обстріли Миколаєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти 1 червня обстрілюють житлові квартали Миколаєва, є загиблий

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Вони (росіяни) зовсім втратили совість і обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 мм. Буквально півгодини тому 4 снаряди прилетіло в один з житлових кварталів і є один загиблий", – заявив Кім.

За його словами, це пов'язано "з активізацією активного захисту на півдні області та у напрямку Кривого Рогу".

"На мою думку, вони (росіяни) намагаються посіяти паніку, зокрема й серед військових, які там необстріляні", – повідомив голова Миколаївської ОВА.

Своєю чергою мер Миколаєва Олександр Сенкевич закликав місцевих жителів залишатися в укриттях та триматися подалі від вікон.

Кім сказав, коли мешканці Миколаївської області зможуть повернутися додому

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

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