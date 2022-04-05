Ким опроверг фейк о наступлении РФ на Николаев: "Их даже на подступах нет"

Виталий Ким опроверг планы захватить Николаев через три дня. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области не паниковать из-за распространения информации о многочисленном наступлении врага. Он уверяет, что российских оккупантов нет даже на подступах.

Об этом Ким сообщил в видеообращении утром 5 апреля.

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Он отметил, что в Сети разгоняется ролик, в котором глава Николаевской ОВА говорит о наступлении российских танков.

"Это ролик из моего кабинета, которого не существует, месячной давности или больше, когда они реально чуть-чуть нападали", – сказал Ким.

Какая реальная ситуация в области

По словам Кима, ВСУ контролируют заход-выход российских войск на территории области.

"Мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15-20, которые ведут сейчас ожесточенные бои. Но ни о каких сотнях речи не идет. И команда "захватить Николаев за три дня" – это разгон. Тупой. Для того, чтобы люди паниковали. И обстрелы для того, чтобы люди паниковали. Я не возражаю, что люди, если имеют возможность, могут выезжать. Но паника – это то, что собирались орки добиться", – добавил глава ОВА.

Он отметил, что за вчера было 90% информации (фейковой, – Ред.).

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"Из Снигеревки 300 танков, оттуда 300 танков, там 1000 людей. Да они бы пешком уже дошли бы сюда, если бы могли. Их на подступах даже нет", – уверяет Ким.

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