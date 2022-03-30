Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Страна Подробности

Ким попросил граждан сообщать о разбитой технике врага и боеприпасах – номера телефонов

Мария Дмитренко
30 марта, 12:51
Это пойдет для наращивания боеспособности нашей армии и скорейшей победы над российскими оккупантами

Разбитый танк армии РФ и Виталий Ким (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призывает местных жителей сообщать о технике врага.

Об этом он рассказал в новом видеообращении в Telegram.

Реклама

Звонить по указанным ниже номерам телефонов или писать на электронную почту нужно, если:

  • вы видели или знаете, где есть техника (даже подбитая) или снаряды врага;
  • если у вас дома (например, в гараже) стоит военная техника и боеприпасы оккупантов.

Контакты: 0932542720, 0978563433, почта technikabu2022@ukr.net

"Сейчас тот момент, когда нам это необходимо и было бы очень полезно для нашей победы над м*даками", – сказал Ким.

Реклама

Обстановка в Николаевской области