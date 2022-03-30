Ким попросил граждан сообщать о разбитой технике врага и боеприпасах – номера телефонов

Разбитый танк армии РФ и Виталий Ким (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призывает местных жителей сообщать о технике врага.
Об этом он рассказал в новом видеообращении в Telegram.
Звонить по указанным ниже номерам телефонов или писать на электронную почту нужно, если:
- вы видели или знаете, где есть техника (даже подбитая) или снаряды врага;
- если у вас дома (например, в гараже) стоит военная техника и боеприпасы оккупантов.
Контакты: 0932542720, 0978563433, почта technikabu2022@ukr.net
"Сейчас тот момент, когда нам это необходимо и было бы очень полезно для нашей победы над м*даками", – сказал Ким.
Обстановка в Николаевской области
- Ночью 24 марта ВСУ сбили самолет и одну крылатую ракету врага. Летело не в Николаевскую область, а в сторону Кривого Рога.
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- 15 марта стало известно, что в Витовском районе Николаевской области пропали староста Николай Струтинский и глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. До сих пор о них ничего не известно.