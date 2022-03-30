Кім попросив громадян повідомляти про розбиту техніку ворога та боєприпаси – номери телефонів

Розбитий танк армії РФ та Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає місцевих жителів повідомляти про техніку ворога.

Про це він розповів у новому відеозверненні у Telegram.

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Телефонувати за наведеними нижче номерами телефонів або писати на електронну пошту потрібно, якщо:

ви бачили чи знаєте, де є техніка (навіть підбита) чи снаряди ворога;

якщо у вас вдома (наприклад, у гаражі) стоїть військова техніка та боєприпаси окупантів.

Контакти: 0932542720, 0978563433, пошта technikabu2022@ukr.net

"Зараз той момент, коли нам це необхідно і було б дуже корисним для нашої перемоги над м*даками", – сказав Кім.

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