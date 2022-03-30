Кім попросив громадян повідомляти про розбиту техніку ворога та боєприпаси – номери телефонів

Розбитий танк армії РФ та Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає місцевих жителів повідомляти про техніку ворога.
Про це він розповів у новому відеозверненні у Telegram.
Телефонувати за наведеними нижче номерами телефонів або писати на електронну пошту потрібно, якщо:
- ви бачили чи знаєте, де є техніка (навіть підбита) чи снаряди ворога;
- якщо у вас вдома (наприклад, у гаражі) стоїть військова техніка та боєприпаси окупантів.
Контакти: 0932542720, 0978563433, пошта technikabu2022@ukr.net
"Зараз той момент, коли нам це необхідно і було б дуже корисним для нашої перемоги над м*даками", – сказав Кім.
Обстановка у Миколаївській області
- Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
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- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
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