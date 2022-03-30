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Кім попросив громадян повідомляти про розбиту техніку ворога та боєприпаси – номери телефонів

Марія Дмитренко
30 березня, 12:51
Це піде для нарощування боєздатності нашої армії та якнайшвидшої перемоги над російськими окупантами

Розбитий танк армії РФ та Віталій Кім (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає місцевих жителів повідомляти про техніку ворога.

Про це він розповів у новому відеозверненні у Telegram.

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Телефонувати за наведеними нижче номерами телефонів або писати на електронну пошту потрібно, якщо:

  • ви бачили чи знаєте, де є техніка (навіть підбита) чи снаряди ворога;
  • якщо у вас вдома (наприклад, у гаражі) стоїть військова техніка та боєприпаси окупантів.

Контакти: 0932542720, 0978563433, пошта technikabu2022@ukr.net

"Зараз той момент, коли нам це необхідно і було б дуже корисним для нашої перемоги над м*даками", – сказав Кім.

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Обстановка у Миколаївській області

  • Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
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  • З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
  • 15 березня стало відомо, що у Вітовському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.