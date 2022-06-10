Ким раскрыл подробности освобождения из плена главы Шевченковской ОТГ

Операцией по обмену занималась СБУ / Коллаж "Сегодня"

Пятерых украинцев обменяли на четверых российских пленных. Благодаря этому к родным вернулся в том числе глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого оккупанты продержали в плену два месяца.

Подробности спецоперации по обмену рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Реклама

Что известно

"Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома. Обмен произошел по формуле "4 на 5" (четыре из них, пять наших)", – сообщил Виталий Ким.

Операцию проводила СБУ и управление патрульной полиции Украины в Николаевской области. Это был 11 обмен пленными между воюющими сторонами.

Первые слова Олега Пилипенко в Николаеве были: "Слава Богу, я на светлой стороне".

Реклама

Обстановка