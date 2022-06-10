Ким раскрыл подробности освобождения из плена главы Шевченковской ОТГ

Операцией по обмену занималась СБУ / Коллаж "Сегодня"
Пятерых украинцев обменяли на четверых российских пленных. Благодаря этому к родным вернулся в том числе глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого оккупанты продержали в плену два месяца.
Подробности спецоперации по обмену рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
Что известно
"Сегодня благодаря совместным усилиям Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег, а также еще четверо наших гражданских уже будут дома. Обмен произошел по формуле "4 на 5" (четыре из них, пять наших)", – сообщил Виталий Ким.
Операцию проводила СБУ и управление патрульной полиции Украины в Николаевской области. Это был 11 обмен пленными между воюющими сторонами.
Первые слова Олега Пилипенко в Николаеве были: "Слава Богу, я на светлой стороне".
Обстановка
- Россия готова обменять не всех наших солдат. Более 1000 украинских военнослужащих из Мариуполя будут доставлены в Россию для так называемых "следственных действий". Россия также планирует переправить на свою территорию ряд других наших бойцов.
- 9 июня в самопровозглашенной "республике" на территории оккупированного Донбасса приговорили к смертной казни троих защитников "Азовстали" – граждан иностранных государств.
- В России нацелились на то, чтобы на законодательном уровне запретить обмен военнослужащих Украины из Мариуполя.
- Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук была уверена, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных.