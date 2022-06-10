Кім розкрив подробиці визволення з полону голови Шевченківської ОТГ

Операцією з обміну займалася СБУ / Колаж "Сьогодні"
П'ятьох українців обміняли на чотирьох російських полонених. Завдяки цьому до рідних повернувся, зокрема, голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого окупанти протримали в полоні два місяці.
Подробиці спецоперації з обміну розповів голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.
Що відомо
"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома. Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)" , – повідомив Віталій Кім.
Операцію проводила СБУ та управління патрульної поліції України в Миколаївській області. Це був 11 обмін полоненими між воюючими сторонами.
Перші слова Олега Пилипенка у Миколаєві були: "Слава Богу, я на світлій стороні" .
Обстановка
- Росія готова обміняти не всіх наших вояків. Понад 1000 українських військовослужбовців із Маріуполя будуть доставлені до Росії для так званих "наслідкових дій". Росія також планує переправити на свою територію низку інших наших бійців.
- 9 червня у самопроголошеній "республіці" на території окупованого Донбасу засудили до страти трьох захисників "Азовсталі" – громадян іноземних держав.
- В Росії націлилися на те, щоб на законодавчому рівні заборонити обмін військовослужбовців з Маріуполя.
- Раніше віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук була впевнена, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.