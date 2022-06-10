Кім розкрив подробиці визволення з полону голови Шевченківської ОТГ

Операцією з обміну займалася СБУ / Колаж "Сьогодні"

П'ятьох українців обміняли на чотирьох російських полонених. Завдяки цьому до рідних повернувся, зокрема, голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого окупанти протримали в полоні два місяці.

Подробиці спецоперації з обміну розповів голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у Telegram.

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Що відомо

"Сьогодні завдяки спільним зусиллям Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег, а також ще четверо наших цивільних вже будуть вдома. Обмін відбувся за формулою "4 на 5" (чотири їх, п'ять наших)" , – повідомив Віталій Кім.

Операцію проводила СБУ та управління патрульної поліції України в Миколаївській області. Це був 11 обмін полоненими між воюючими сторонами.

Перші слова Олега Пилипенка у Миколаєві були: "Слава Богу, я на світлій стороні" .

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Обстановка