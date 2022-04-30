Ким рассказал, когда оккупанты начнут наступление на Николаев

Виталий Ким надеется, что в ближайшее время нападения не будет / Коллаж "Сегодня"
Николаев продолжает восстанавливаться после очередного ракетного удара 27 апреля с пониманием того, что война еще не закончилась и говорить о безопасности рано. Возможности у российской армии наступать на город есть, однако все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет проходить битва за Донбасс.
Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстановка в городе
"Их армия стоит в тылу далеко в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается. Если говорить о военной обстановке в принципе, я очень сомневаюсь, что у них есть такие цели и задачи. Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать и прогнозировать их какие-то действия на юге", – рассказал журналистам Виталий Ким.
За городом еще идут бои – ВСУ освобождают десятки сел, которые остаются под оккупацией.
"Юго-восточная часть от Снигиревки до Александровки еще не освобождена. Там идут бои уже вторую неделю. Там много сел, около двух десятков точно. Они небольшие, но тоже находятся под оккупацией", – говорит глава областной военной администрации.
Также в регионе есть проблемы с неразорвавшимися боеприпасами и с трупами российских оккупантов. Останки вражеских солдат собирают украинские военные и отправляют в рефрижераторы.
Ситуация в Николаеве
- 27 апреля во время очередного ракетного удара по зданию Николаевской облгосадминистрации ракета оккупантов прилетела прямо на рабочее место руководителя администрации Виталия Кима.
- Ранее Ким рассказал, что несмотря на почти двухмесячную оккупацию, в Херсонской области действуют неизвестные партизаны, которые регулярно наносят ущерб армии Российской Федерации.
- Николаев готовится отражать наступление войск РФ, однако оккупанты пока не торопятся атаковать город. Они не готовы, да и мародерить им больше нечего.