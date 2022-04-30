Ким рассказал, когда оккупанты начнут наступление на Николаев

Виталий Ким надеется, что в ближайшее время нападения не будет / Коллаж "Сегодня"

Николаев продолжает восстанавливаться после очередного ракетного удара 27 апреля с пониманием того, что война еще не закончилась и говорить о безопасности рано. Возможности у российской армии наступать на город есть, однако все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет проходить битва за Донбасс.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Обстановка в городе

"Их армия стоит в тылу далеко в Херсонской области. Перемещение на город сейчас не наблюдается. Если говорить о военной обстановке в принципе, я очень сомневаюсь, что у них есть такие цели и задачи. Это возможно только после ситуации на Донбассе. Только после этого можно думать и прогнозировать их какие-то действия на юге", – рассказал журналистам Виталий Ким.

За городом еще идут бои – ВСУ освобождают десятки сел, которые остаются под оккупацией.

"Юго-восточная часть от Снигиревки до Александровки еще не освобождена. Там идут бои уже вторую неделю. Там много сел, около двух десятков точно. Они небольшие, но тоже находятся под оккупацией", – говорит глава областной военной администрации.

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Также в регионе есть проблемы с неразорвавшимися боеприпасами и с трупами российских оккупантов. Останки вражеских солдат собирают украинские военные и отправляют в рефрижераторы.

Ситуация в Николаеве