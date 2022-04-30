Кім розповів, коли окупанти почнуть наступ на Миколаїв

Віталій Кім сподівається, що найближчим часом нападу не буде / Колаж "Сьогодні"

Миколаїв продовжує відновлюватися після чергового ракетного удару 27 квітня з розумінням того, що війна ще не закінчилася і говорити про безпеку зарано. Можливості російської армії наступати на місто є, проте все залежатиме від того, як надалі проходитиме битва за Донбас.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстановка у місті

"Їхня армія стоїть у тилу далеко в Херсонській області. Переміщення на місто зараз не спостерігається. Якщо говорити про військову обстановку в принципі, я дуже сумніваюся, що вони мають такі цілі та завдання. Це можливе лише після ситуації на Донбасі. Тільки після цього можна думати та прогнозувати їхні якісь дії на півдні", – розповів журналістам Віталій Кім.

За містом ще йдуть бої – ЗСУ звільняють десятки сіл, які залишаються під окупацією.

"Південно-східну частину від Снігурівки до Олександрівки ще не звільнено. Там тривають бої вже другий тиждень. Там багато сіл, близько двох десятків точно. Вони невеликі, але також перебувають під окупацією", – каже голова обласної військової адміністрації.

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Також у регіоні є проблеми з боєприпасами, що не розірвалися, і з трупами російських окупантів. Останки ворожих солдатів збирають українські військові та відправляють до рефрижераторів.

Ситуація у Миколаєві