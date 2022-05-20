Кладбища во дворах и выжженные дома. Гайдай заявил о новом Мариуполе на Донбассе (фото)

Оккупанты устроили Мариуполь в Рубежном. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луганской области появился второй Мариуполь. Рубежное разделило судьбу полностью разрушенного города. От домов остались только выжженные кирпичные коробки, а во дворах появились могилы.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
Промышленный город Рубежное разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно.
До войны здесь проживало более 60 тысяч жителей, работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.
Сегодня рубежане разделились на три категории: те, что эвакуировались в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города. Разграбленные выжженные кирпичные коробки – это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", – сообщил Гайдай.
Что происходит в Рубежном. Фото: Сергей Гайдай
Ситуация в Луганской области
Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, по Луганской области более 60 разрушенных домов. Такую информацию обнародовал глава ОВА Сергей Гайдай.
В день 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как в Нирково – пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Невозможно счесть повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия.
Однако штурм Северодонецка успеха не имел – россияне понесли потери в личном составе и отступили.
Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные, по меньшей мере, пять многоэтажек. Не лучше ситуация и в Лисичанске и рядом городах. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Привиле – 17.
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