Кладовища в дворах та випалені будинки. Гайдай заявив про новий Маріуполь на Донбасі (фото)

Окупанти влаштували Маріупіль в Рубіжному. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області з'явився другий Маріуполь. Рубіжне розділило долю вщент зруйнованого міста. Від будинків залишилися лише випалені цегляні коробки, а в дворах з'явилися могили.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

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Промислове місто Рубіжне зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо.

До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві.

"Сьогодні рубіжани розділилися на три категорії: ті, що евакуювалися в безпечні міста України чи закордон; ті, кого депортували в Росію чи на окуповані території; ті, що досі в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста. Розграбовані випалені цегляні коробки – це тепер наше Рубіжне. Ми будемо будувати його майже з нуля", – повідомив Гайдай.

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Що відбувається в Рубіжному. Фото: Сергій Гайдай

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Ситуація в Луганській області

Росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Таку інформацію оприлюднив голова ОВА Сергій Гайдай.

За день 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії.

Проте штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, у Привіллі – 17.

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