Кличко: Возвращаться в Киев все еще опасно из-за возможных ракетных атак

Кличко рассказал про ситуацию в Киеве / Коллаж "Сегодня"

Российские военные продолжают обстреливать Киев, однако люди все равно массово возвращаются в город. В столице уже стало больше машин. Власти Киева предупреждают горожан, что остается угроза ракетных ударов, а также в столице осталось много взрывоопасных предметов.

Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в интервью Владимиру Полуеву специально для Youtube-канала "Украина 24".

Реклама

О текущей ситуации в Киеве

Сегодня утром почти вся территория Украины подверглась ракетным обстрелам. В Киеве также были обстрелы, взрывы были в Дарницком районе. Более подробную информацию, учитывая вопросы безопасности, мы не предоставляем. Есть погибший и пострадавшие, несколько человек – в больницах.

Многие возвращаются в столицу. Мы не можем запрета возвращаться, понимаем, что люди давно живут в гостиницах или снимают другое жилье, дома всегда лучше. Но наша рекомендация – оставаться на более безопасной территории страны или за рубежом. Потому что обеспечить безопасность, учитывая ситуацию с ракетными обстрелами, мы не можем.

Учитывая ситуацию с разминированием близлежащих территорий и территорий лесо-посадочных зон, могу сказать, что осталось много взрывоопасных предметов. А именно неразорванные ракеты, снаряды, минирование. Территории, где шли бои, не разминировали. Также просьба к киевлянам, не посещайте зеленые зоны и парки города – это еще небезопасно для вашей жизни!

Реклама

Если у вас есть возможность пока не возвращаться – не делайте этого. Мы не можем это запретить, но это на ваш риск. Это небезопасно. Военные воздушные силы делают все, чтобы обеспечить воздушную защиту. Но мы видим, что пока идут военные действия, Киев был и остается целью агрессора. Мы прогнозируем, что возможны еще ракетные атаки по столице Украины.

Мы информируем общественность и горожан о существующих угрозах. И пока идут ракетные обстрелы – угроза для каждого украинца остается. Я понимаю тех, кто спрашивает: скажите, когда можно будет возвращаться. Но от нас это не зависит.

Это зависит от наших военных, пытающихся вытеснить врага из Украины. Только тогда, после нашей победы, мы официально скажем, что можно возвращаться. Пока что конкретных дат назвать нельзя. Но все мы надеемся, что это произойдет как можно скорее.

Реклама

Сейчас мы видим, – люди возвращаются. Даже визуально – увеличилось количество автомобилей в городе, увеличилось количество людей. Приблизительно две трети населения сейчас находится в Киеве. До военных действий в Киеве проживало 3,5 млн. жителей. Где-то треть горожан пока находится за пределами нашего города.

О потерях Киева

Это миллиарды долларов, разрушенная инфраструктура, касающаяся газоснабжения, электричества и видеонаблюдения, сорванные мосты. Многие коммуникации были перебиты происходившими взрывами. Наши службы пытаются устранить это, чтобы газо, водо- и теплоснабжение, а также связь функционировали бесперебойно. Всё работает огромными усилиями наших коммунальных служб.

Наша задача – поддерживать друг друга. Сейчас мы присылаем нашу коммунальную технику в Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку. Помогаем убирать, восстанавливаем там водо- и электроснабжение. Эти города взяли на себя это нашествие. Если бы они этого не сделали, убежден, такая же ситуация была бы в Подольском, Оболонском, Святошинском районах. Эти города выступили щитом, защищая столицу. Помогаем всеми силами.

Финансовые потери огромны, не только в столице. Я говорю о разрушенной инфраструктуре, остановленном бизнесе и инвестициях. Все остановилось. Мы налаживаем работу бизнеса, ярмарки для обеспечения потребностей населения. Важны продукты питания и медицинского обеспечения. Понемногу возвращаемся к нормальной жизни.

Число жертв в столице – около 100 человек, четверо из них – дети, около 16 детей были ранены. В общей сложности ранения получили более 300 киевлян. Разрушены более 100 домов, многие из них – многоэтажные, в некоторых из них проживать опасно, мы отселили жильцов. Помощь оказали мгновенно. Люди сейчас проживают в общежитиях и других домах. Но для восстановления нам нужно время.

О работе столичных волонтеров

Я благодарен волонтерам, которые помогают незащищенным слоям населения, пожилым людям или людям с инвалидностью. Низкий поклон всем небезразличным. Мы налаживаем логистику поставок.

Намеренно были разрушены логистические центры питания и нефтебазы, которые снабжали топливом город Киев. Мы открываем все больше маршрутов и блокпосты из-за увеличения количества автомобилей.

Обращаюсь к каждому, относитесь с пониманием. Нас просят открыть все мосты, но мы опираемся на рекомендации военных. Восстанавливаем маршруты, работу остановок автотранспорта и метрополитена. То есть мы возвращаемся, но не так быстро. Но военные настаивают, что в этом вопросе не следует торопиться.

О переименовании улиц и станций метро в Киеве

Я понимаю, что люди привыкли к тем или иным названиям. К примеру, станция метро "Минская". Но отношение со стороны Беларуси к нам не очень хорошо, оттуда к нам летели бомбардировщики. Есть предложение переименовать "Минскую" в, например, "Варшавскую". Мы ведь знаем, что поляки помогают нам и очень активно поддерживают наших переселенцев. Так почему же не переименовать?

Я полностью поддерживаю переименование таких улиц или названий, как Минская или Московская. Эти названия должны напоминать нам о наших друзьях. Думаю, несколько десятков скверов мы переименуем.

Один из скверов, носящий название в честь дружбы народов, предлагают переименовать в "Героев Мариуполя". А ведь фактической дружбы народов уже нет, орки разрушили Мариуполь, а наши ребята героически защищают его. Я извиняюсь за неудобства из-за переименования, и сегодня это важно.

Я благодарю мэра Лондона, мэра Гамбурга, Мэра Варшавы, мэра Праги, мэра Вильнюса, мэра Парижа, с которыми я общался. Они оказывают гуманитарную помощь, а в дальнейшем готовы поддержать восстановление не только столицы, но и разрушенных городов-спутников. Мы очень благодарны за это.

Привыкли киевляне к воздушным тревогам

Человек привыкает ко всему. Но нельзя свыкнуться, когда убивают твоих знакомых, родственников, близких.

Я знаю, что некоторые свысока относятся к тревогам, но мы живем в условиях военного времени и наша задача – предупредить всех об опасности.

Прошу всех соблюдать правила безопасности и проходить в бункеры. Чтобы защитить свое здоровье и жизнь.

Об Ассоциации городов

Ассоциация продолжает работу. Некоторые мэры остались со своими общинами, чтобы оказывать необходимые услуги, рискуя собственной жизнью. Хочу напомнить, что цель оккупанта – разрушить власть, самоуправление. Не секрет, что похищали многие мэры. Мэра Гостомеля умышленно убили, когда он раздавал помощь людям.

Крайне важно координировать действия. Благодарен западным городам – Львову, Черновцам и другим за координацию и помощь. Крайне важна коммуникация между мэрами. Самоуправление – это базис и фундамент нашего государства. От городов и городков очень многое зависит, как они будут помогать друг другу и военным, чтобы преодолеть вызовы нашего времени.

О дипломатических отношениях с Германией

Германия – одна из ключевых стран ЕС и НАТО. Идущие поставки исходят из согласования Германии. Эта страна перечислила более двух миллиардов евро Украине для поддержки. Важно сохранять хорошие отношения с нашими друзьями, критически выступающими в адрес России.

Думаю, что это недоразумение, что касается Штайнмайера. Уже несколько недель назад он осудил российскую оккупацию и военные действия, критически высказался по поводу нарушения РФ всех возможных международных конвенций. Поэтому я, как человек, более 20 лет проживавший в Германии, и эта страна не чужда мне, делаю все возможное, чтобы объединять все мощные государства, которые поддерживают нас.

Мы видим, кто настоящие друзья. Убежден, что наши дипломаты уладят эту ошибку по поводу визита Штайнмайера и он скоро приедет к нам.

О будущем оборудовании столицы новыми бомбоубежищами

Мы должны в новых реалиях просмотреть такие планы. Мы выиграем эту ресницу и отстоим свою территориальную независимость и целостность. Возвращаясь к мирной жизни, мы не должны забывать. Что рядом с нами остается нехороший сосед, который постоянно угрожал. После всего у нас будут другие параметры бомбоубежищ. Ведь никто даже в страшном сне не мог вообразить, что бомбежками будут разрушены целые города.

Есть такая пословица: волк может потерять зубы, но характер никогда. Я имею в виду Российскую Федерацию. Она постоянно лжет, при этом именно она гарантировала нам безопасность на международном уровне. После этого Крым, затем война на Востоке Украины, полномасштабное вторжение.

Ложь, что в Крыму не было "зеленых человечков", ложь, что сейчас идет спецоперация против военных, а тысячи пострадавших гражданских, и это, несомненно, геноцид. Так что мы пересмотрим нашу концепцию нашего поведения с РФ и принципы жизни с таким агрессивным соседом.

Планы на время после войны

Много времени не будет. Неделю хочу взять. Уже 52-й день войны как один день. Сплошные сирены надо мгновенно помогать людям. Персонально себе хочу взять несколько дней… Хочется детей увидеть. Так как они за границей у родных, я остался здесь с братом. Хочется увидеть их после войны.

Берегите себя, прислушивайтесь к рекомендациям. Не забывайте – угроза велика. Угроза – над нашей страной и над каждым из нас. Ключевая – это жизнь людей. Наша задача – сохранить жизнь каждого из вас.

Читайте также