Кличко: Повертатися до Києва все ще небезпечно через можливі ракетні атаки

Кличко розповів про ситуацію у Києві / Колаж "Сьогодні"

Російські військові продовжують обстрілювати Київ, проте люди все одно масово повертаються до міста. У столиці вже побільшало машин. Влада Києва попереджає городян, що залишається загроза ракетних ударів, а також у столиці залишилося багато вибухонебезпечних предметів.

Про це розповів мер міста Віталій Кличко в інтерв’ю Володимиру Полуєву спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

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Про поточну ситуацію в Києві

Сьогодні зранку майже вся територія України зазнала ракетного обстрілу. В місті Києві також були обстріли, вибухи були в Дарницькому районі. Більш детальну інформацію з огляду на питання безпеки ми не надаємо. Є загиблий й постраждалі, декілька людей – в лікарнях.

Багато людей повертаються до столиці. Ми не можемо заборони повертатись, ми розуміємо, що люди давно живуть в готелях чи знімають інше житло, вдома завжди краще. Але наша рекомендація – залишатись на більше безпечній територіях країни чи за кордоном. Бо гарантувати безпеку, враховуючи ситуацію із ракетними обстрілами, ми не можемо.

Враховуючи ситуацію із розмінуванням прилеглих територій та територій лісо-посадочних зон, можу сказати, що залишилось багато вибухонебезпечних предметів. А саме нерозірвані ракети, снаряди, мінування. Території, де йшли бої, лишаються нерозмінованими. Також прохання до киян, не відвідуйте зелені зони та парки міста – це ще небезпечно для вашого життя!

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Якщо у вас є можливість поки не повертатись – будь ласка, не робіть цього. Ми не можемо цього заборонити, але це на ваш ризик. Це небезпечно. Військові повітряні сили роблять все, щоб забезпечити захист з повітря. Але ми бачимо, що поки йдуть військові дії, Київ був і залишається метою агресора. Ми прогнозуємо, що можливі ще ракетні атаки по столиці України.

Ми інформуємо громадськість та містян про існуючи загрози. Та поки йдуть ракетні обстріли – загроза для кожного українця залишається. Я розумію тих, хто питає: скажіть, коли можна буде повертатись. Але від нас це не залежить.

Це залежить від наших військових, які намагаються витіснити ворога із України. Тільки тоді після нашої перемоги ми офіційно скажемо, що можна повертатись. Поки що конкретних дат назвати не можна. Але всі ми сподіваємось, що це станеться якомога швидше.

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Зараз ми бачимо, – люди повертаються. Навіть візуально – збільшилася кількість автівок в місті, збільшилась кількість людей. Приблизно дві третини населення зараз знаходиться в Києві. До військових дій в Києві проживало 3,5 млн мешканців. Десь третина містян поки знаходиться за межами нашого міста.

Про втрати Києва

Це мільярди доларів, зруйнована інфраструктура, яка стосується газопостачання, електрики та відеоспостереження, зірвані мости. Багато комунікацій були перебиті вибухами, які відбувались. Наші служби намагаються це усунути, щоб газо, водо- та теплопостачання, а також зв’язок функціонували безперебійно. Все працює величезними зусиллями наших комунальних служб.

Наше завдання – підтримувати один одного. Зараз ми надсилаємо нашу комунальну техніку в Бучу, Ірпінь, Гостомель, Бородянку. Допомагаємо прибирати, відновлюємо там водо- та електропостачання. Ці міста взяли на себе ту навалу. Якби вони цього не зробили, переконаний, така ж ситуація була би в наших Подільському, Оболонському, Святошинському районах. Ці міста виступили щитом, захищаючи столицю. Допомагаємо всіма силами.

Фінансові втрати величезні, не тільки в столиці. Я говорю про зруйновану інфраструктуру, зупинений бізнес та інвестиції. Все зупинилось. Ми налагоджуємо роботу бізнесу, ярмарки, для забезпечення потреб населення. Важливими є продукти харчування та медичного забезпечення. Потроху повертаємось до нормального життя.

Кількість жертв в столиці – біля 100 людей, четверо із них – діти, близько 16 дітей було поранено. Загалом поранення отримали понад 300 киян. Зруйновано понад 100 будинків, багато із них – багатоповерхові, в деяких із них проживати небезпечно, ми відселили мешканців. Допомогу надали миттєво. Люди наразі проживають в гуртожитках та інших будинках. Але для відновлення нам потрібен час.

Про роботу столичних волонтерів

Я вдячний волонтерам, які допомагають незахищеним верствам населення, людям похилого віку чи людям із інвалідністю. Низький уклін всім небайдужим. Ми налагоджуємо логістику поставок.

Навмисно були зруйновані логістичні центри харчування та нафтобази, які забезпечували паливом місто Київ. Ми відкриваємо все більше маршрутів та блокпости через збільшення кількості авто.

Звертаюсь до кожного, ставтесь із розумінням. Нас просять відкрити всі мости, та ми спираємось на рекомендації військових. Відновлюємо маршрути, роботу зупинок автотранспорту та метрополітену. Тобто, ми повертаємось, але не так швидко. Та військові наполягають, що в цьому питання не треба поспішати.

Про перейменування вулиць і станцій метро в Києві

Я розумію, що люди звикли до тих чи інших назв. До прикладу, станція метро "Мінська". Але ставлення з боку Білорусі до нас не надто добре, звідти до нас летіли бомбардувальники. Є пропозиція перейменувати "Мінську" на, наприклад, "Варшавську". Адже ми знаємо, що поляки допомагають нам і дуже активно підтримують наших переселенців. То чому не перейменувати?

Я повністю підтримую перейменування таких вулиць чи назв, як "Мінська" чи "Московська". Ці назви мають нагадувати нам про наших друзів. Думаю, кілька десятків скверів ми перейменуємо.

Один зі скверів, який носить назву на честь дружби народів, пропонують перейменувати в "Героїв Маріуполя". Адже фактичної дружби народів вже немає, орки зруйнували Маріуполь, а наші хлопці героїчно захищають його. Я перепрошую за незручності через перейменування, та сьогодні це важливо.

Я дякую меру Лондона, меру Гамбурга, Меру Варшави, меру Праги, меру Вільнюса, меру Парижу, з якими я спілкувався. Вони надають гуманітарну допомогу, а надалі готові підтримати відбудову не тільки столиці, але і міст-супутників, які зруйновано. Ми дуже вдячні за це.

Чи звикли кияни до повітряних тривог

Людина звикає до всього. Але не можна звикнути, коли вбивають твоїх знайомих, родичів, близьких.

Я знаю, що дехто зверхньо ставиться до тривог, але ми живемо в умовах військового часу і наша задача – попередити усіх про небезпеку.

Прошу всіх дотримуватись правил безпеки і проходити в бункери. Щоб захистити своє здоров’я і життя.

Про Асоціацію міст

Асоціація продовжує роботу. Деякі мери лишилася із своїми громадами, щоб надавати необхідні послуги, ризикуючи власним життям. Хочу нагадати, що мета окупанта – це зруйнувати владу, самоврядування. Не таємниця, що викрадали багато мерів. Мера Гостомеля умисно вбили, коли він роздавав допомогу людям.

Вкрай важливо координувати дії. Вдячний західним містам – Львову, Чернівцям та іншим за координацію та допомогу. Вкрай важлива комунікація між мерами. Самоврядування – це базис та фундамент нашої держави. Від міст та містечок надзвичайно багато залежить, як вони будуть допомагати одне одному та військовим, щоб подолати виклики нашого часу.

Про дипломатичні стосунки із Німеччиною

Німеччина – одна із ключових країн ЄС і НАТО. Поставки, які йдуть, йдуть із погодження Німеччини. Ця країна перерахувала більше двох млрд євро Україні для підтримки. Важливо зберігати добрі відносини із нашими друзями, які критично виступають на адресу Росії.

Думаю, що це непорозуміння, що стосується Штайнмайера. Вже кілька тижнів тому він засудив російську окупацію та військові дії, критично висловився щодо порушення РФ всіх можливих міжнародних конвенцій. Тому я, як людина, що більше 20 років мешкала в Німеччині, і ця країна не є мені чужою, роблю все можливе, щоб об’єднувати всі потужні держави, які підтримують нас.

Ми бачимо, хто справжні друзі. Переконаний, наші дипломати залагодять ту помилку стосовно візиту Штайнмайера і він скоро приїде до нас.

Про майбутнє обладнання столиці новими бомбосховищами

Ми повинні в нових реаліях переглянути такі плани. Ми виграємо цю війу і відстоїмо свою територіальну незалежність і цілісність. Та повертаючись до мирного життя, ми не повинні забувати. Що поряд із нами лишається недобрий сусід, який постійно погрожував. Після всього в нас будуть інші параметри бомбосховищ. Адже ніхто навіть у страшному сні не міг уявити, що бомбардуваннями будуть зруйновані цілі міста.

Є таке прислів’я: вовк може втратити зуби, але характер – ніколи. Я маю на увазі Російську Федерацію. Вона постійно бреше, при цьому саме вона гарантувала нам безпеку на міжнародному рівні. Після цього Крим, після цього війна на Сході України, повномасштабне вторгнення.

Брехня, що в Криму не було "зелених чоловічків", брехня, що зараз йде спецоперація проти військових, натомість тисячі постраждалих цивільних, і це, безсумнівно, геноцид. Тож ми переглянемо нашу концепцію нашої поведінки із РФ та принципи життя з таким агресивним сусідом.

Плани на час після війни

Багато часу не буде. Тиждень хочу взяти. Вже 52-й день війни, як один день. Суцільні сирени, треба миттєво допомагати людям. Персонально для себе хочу взяти кілька днів… Хочеться дітей побачити. Бо вони за кордоном в рідних, я залишився тут із братом. Хочеться побачити їх після війни.

Бережіть себе, прислуховуйтесь до рекомендацій. Не забувайте – загроза велика. Загроза – над нашою країною та над кожним з нас. Ключове – це життя людей. Наше завдання – це зберегти життя кожного з вас.

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