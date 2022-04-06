Комитет ПАЧЭС поддержал Украину в противодействии российской агрессии

В ПАЧЭС поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
В Организации черноморского экономического сотрудничества высказались в поддержку Украины в войне, которую развязала Россия. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
6 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) по правовым и политическим вопросам. Комитет рассмотрел проект Заявления Ассамблеи о российской войне против Украины и поддержку территориальной целостности нашего государства, подготовленный Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПАЧЭС. Комитет ПАЧЭС поддержал заявление о российской войне против Украины.
Война в Украине 6 апреля
- Российские военные выпустили ракеты по Винницкой области. Местные власти уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
- Жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горского просят срочно эвакуироваться. Отмечается, что российские оккупанты хотят уничтожить железную дорогу.
- ВСУ уже зашли в села под Броварами и показали на видео, что там натворили путинские войска. Сожженные школы, разбитые магазины и автомобили, ограбленные банкоматы.
- В селе Сапанов Тернопольской области оккупанты повредили во время ракетного обстрела склады с жидким аммиачным минеральным удобрением – оно вылилось на почву и проникло в подземные воды реки Иква.
- В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, в результате она уничтожена. Также попали в завод, что привело к масштабному пожару.