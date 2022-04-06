Комитет ПАЧЭС поддержал Украину в противодействии российской агрессии

В ПАЧЭС поддержали Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Организации черноморского экономического сотрудничества высказались в поддержку Украины в войне, которую развязала Россия. Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

6 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание комитета Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) по правовым и политическим вопросам. Комитет рассмотрел проект Заявления Ассамблеи о российской войне против Украины и поддержку территориальной целостности нашего государства, подготовленный Постоянной делегацией Верховной Рады Украины в ПАЧЭС. Комитет ПАЧЭС поддержал заявление о российской войне против Украины.

Война в Украине 6 апреля