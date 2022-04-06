Комітет ПАЧЕС підтримав Україну у протидії російській агресії

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В Організації чорноморського економічного співробітництва висловилися за підтримку України у війні, яку розв'язала Росія. Про це повідомляє Верховна Рада України.

6 квітня у режимі відеоконференції відбулося засідання комітету Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) з правових та політичних питань. Комітет розглянув проєкт Заяви Асамблеї про російську війну проти України та підтримку територіальної цілісності нашої держави, підготовлений Постійною делегацією Верховної Ради України в ПАЧЕС. Комітет ПАЧЕС підтримав заяву про російську війну проти України.

Війна в Україні 6 квітня