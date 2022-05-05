Конференция стран-доноров по помощи Украине, эвакуация украинцев и другие важные события 5 мая

Важные события 5 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 5 мая, пройдет донорская конференция в Варшаве, которая даст старт европейскому плану Маршалла по восстановлению Украины после войны. Кроме того, сегодня в нашей стране продолжится эвакуация населения.

В Польше состоится конференция доноров по помощи Украине

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что донорская конференция в Варшаве 5 мая даст старт европейскому плану Маршалла по восстановлению Украины после войны.

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"На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно", — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что для восстановления Украины "нужны решения, нужны деньги, нам нужна сильная координация, нужна политическая воля". Также президент Европейского совета сообщил, что созданный фонд нужно начинать использовать уже сейчас для гуманитарной поддержки Украины и помощи бюджету страны.

"Цель — построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину. Это означает, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается весь мир", — заявил Мишель.

Отметим, что инициаторами конференции являются премьер-министры Польши и Швеции Матеуш Моравецкий и Магдалена Андерссон.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 5 мая

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 5 мая, отправится только один:

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16:30 — 234/233 Покровск — Чоп

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может меняться.

Совбез ООН рассмотрит ситуацию в Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 5 мая рассмотрит ситуацию в Украине. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд представила журналистам план работы Совбеза на май – месяц председательства Соединенных Штатов в СБ.

Она отметила, что среди приоритетов работы Совета Безопасности будут вопросы, связанные с зависимостью продовольственной безопасности от конфликтов, использованием цифровых технологий в поддержании международного мира и безопасности, войной России против Украины, гуманитарным кризисом в Сирии.

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Томас-Гринфилд подчеркнула, что проблема продовольственной безопасности в мире обострилась в связи с российским вторжением в Украину.

"Сегодня эта тема становится еще более актуальной из-за вопиющего вторжения России в Украину. Украина, как вы все знаете, была житницей для развивающихся стран, но Россия создала самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй войны, блокировала ключевые порты и уничтожает гражданскую инфраструктуру и зерновые запасы", — сказала американский дипломат.

По мнению постпреда США, успехом СБ за последнее время можно считать то, что "нам удалось изолировать россию в Совбезе, объединить голоса осуждения на Генеральной Ассамблее, благодаря чему 141 страна поддержала резолюцию "Агрессия против Украины". Кроме того, Генассамблея приняла резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины", а также исключила РФ из Совета ООН по правам человека. Томас-Гринфилд отметила, что именно позиция большинства членов СБ сыграла в этом ключевую роль.

"Каждый раз, когда мы обсуждаем в Совете Безопасности вопросы, касающиеся России, она вынуждена защищаться. И мы будем продолжать это делать, пока она не прекратит это жестокое нападение на украинский народ", — сказала постпред США.

Она добавила, что ООН добивается от России предоставить возможность для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы, в частности в Мариуполь.

Посольство Республики Корея возобновит работу в Киеве

Посольство Республики Корея в Украине возобновит работу в Киеве 5 мая.

"Наше посольство готовится возобновить свою деятельность 5 мая и планирует осуществлять дипломатические дела и защиту иностранных граждан в Киеве в тесном сотрудничестве с правительством Украины", — сообщили в МИД страны.

Блинкен изложит стратегию США по Китаю

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскроет положение курса и стратегию администрации президента Джо Байдена в отношении Китая в ходе своего выступления в Университете Джорджа Вашингтона 5 мая.