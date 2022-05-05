Конференція країн-донорів щодо допомоги Україні, евакуація українців та інші важливі події 5 травня

Важливі події 5 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 5 травня, пройде донорська конференція у Варшаві, яка дасть старт європейському плану Маршалла для відновлення України після війни. Крім цього, сьогодні в нашій країні триватиме евакуація населення.

У Польщі відбудеться конференція донорів щодо допомоги Україні

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що донорська конференція у Варшаві 5 травня дасть старт європейському плану Маршалла для відновлення України після війни.

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"На мій погляд, ця конференція має бути відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми повинні зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо", — зазначив Мішель.

Він наголосив, що для відновлення України "потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля". Також президент Європейської ради повідомив, що створений фонд необхідно починати використовувати вже зараз для гуманітарної підтримки України та допомоги бюджету країни.

"Мета — побудувати сучасну, процвітаючу, спрямовану в майбутнє Україну. Це означає, наприклад, що коли буде відновлення інфраструктури, її важливо відновлювати відповідно до потреб майбутнього, зважаючи на зміну клімату, цифрову трансформацію світу та ті проблеми, з якими ми стикаємося у ЄС та з якими стикається весь світ", — заявив Мішель.

Зазначимо, що ініціаторами конференції є прем'єр-міністри Польщі та Швеції Матеуш Моравецький та Магдалена Андерссон.

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 5 травня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 5 травня, вирушить лише один:

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16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Радбез ООН розгляне ситуацію в Україні

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 травня розгляне ситуацію в Україні. Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд представила журналістам план роботи Радбезу на травень – місяць головування Сполучених Штатів у РБ.

Вона зазначила, що серед пріоритетів роботи Ради Безпеки будуть питання, пов’язані з залежністю продовольчої безпеки від конфліктів, використанням цифрових технологій у підтриманні міжнародного миру та безпеки, війною Росії проти України, гуманітарною кризою в Сирії.

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Томас-Грінфілд наголосила, що проблема продовольчої безпеки у світі загострилася у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

"Сьогодні ця тема стає ще актуальнішою через кричуще вторгнення Росії в Україну. Україна, як ви всі знаєте, була житницею для країн, що розвиваються, але Росія створила найбільшу кризу біженців у Європі від часів Другої війни, блокувала ключові порти та нищить цивільну інфраструктуру й зернові запаси", — сказала американська дипломантка.

На думку постпреда США, успіхом РБ за останній час можна вважати те, що "нам вдалося ізолювати Росію у Раді безпеки, об’єднати голоси засудження на Генеральній Асамблеї, завдяки чому 141 країна підтримала резолюцію "Агресія проти України". Крім того, Генасамблея ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", а також виключила РФ з Ради ООН з прав людини. Томас-Грінфілд зауважила, що саме позиція більшості членів РБ відіграла у цьому ключову роль.

"Щоразу, коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання, що стосуються Росії, вона змушена захищатися. І ми продовжуватимемо це робити, поки вона не припинить цей жорстокий напад на український народ", — сказала постпред США.

Також вона додала, що ООН домагається від Росії надати можливість для евакуації цивільного населення з зони бойових дій та доставки гуманітарної допомоги в постраждалі райони, зокрема в Маріуполь.

Посольство Республіки Корея відновить роботу в Києві

Посольство Республіки Корея в Україні відновить роботу в Києві 5 травня.

"Наше посольство готується відновити свою діяльність 5 травня та планує здійснювати дипломатичні справи і захист іноземних громадян у Києві в тісній співпраці з урядом України", — повідомили в МЗС країни.

Блінкен викладе стратегію США щодо Китаю

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкриє положення курсу і стратегію адміністрації президента Джо Байдена щодо Китаю в ході свого виступу в Університеті Джорджа Вашингтона 5 травня.