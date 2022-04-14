Краматорск и Константиновка могут стать главными мишенями РФ – разведка

Оккупанты будут продолжать обстрел Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"
Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут главными мишенями для российских обстрелов. Такое предположение вынесли в британской разведке.
Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.
Предполагается, что Россия вернется к своей традиционной тактике — сочетание широкомасштабных ракетных и артиллерийских ударов и сосредоточение сил для наступления. Но для этого Россия потребует значительно большего количества силы.
"Дальнейшая оборона украинскими войсками Мариуполя сковывает существенное количество российских войск и техники", – добавили ВСУ.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых. Вечером 8 апреля количество погибших из-за ракетного обстрела возросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь проходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.