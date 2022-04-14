Краматорск и Константиновка могут стать главными мишенями РФ – разведка

Оккупанты будут продолжать обстрел Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Краматорск и Константиновка Донецкой области, вероятно, станут главными мишенями для российских обстрелов. Такое предположение вынесли в британской разведке.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины.

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Предполагается, что Россия вернется к своей традиционной тактике — сочетание широкомасштабных ракетных и артиллерийских ударов и сосредоточение сил для наступления. Но для этого Россия потребует значительно большего количества силы.

"Дальнейшая оборона украинскими войсками Мариуполя сковывает существенное количество российских войск и техники", – добавили ВСУ.

Обстрел Краматорска

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