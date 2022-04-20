Крейсер "Москва" теперь станет собственностью Украины – эксперт

Сергей Воронов рассказал о судьбе крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня
Согласно Конвенции ООН от 1996 года, все объекты на дне экономических вод Украины являются ее собственностью. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил директор центрального военно-морского музея Украины Сергей Воронов.
По его словам, согласно международным конвенциям, корабль или судно переходит в собственность той страны, в водах которой затонуло.
"Ракетный крейсер "Москва", по которому ударили украинские ракеты "Нептун", теперь является собственностью нашего государства так как он затонул в экономических водах Украины", – сказал он.
Он отметил, что российское судно лежит на дне в 50 морских милях от украинского берега. Ученые уже планируют экспедиции к затонувшему кораблю.
"Есть неподтвержденная информация, что на корабле якобы находилась частица Креста Господня и что она стоила 40 млн долларов, но судне находится огромное количество боеприпасов и вряд ли кто-то попытается поднять его", – рассказал Воронов.
Что известно о крейсере "Москва"
Крейсер был построен в Николаеве в 1976 году, изначально он назывался "Слава". Корабль предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника. После списания противолодочного крейсера "Москва" он унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ РФ. Награжден орденом Нахимова РФ.
- В 2008 году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии.
- В 2014 году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.
- В 2015 году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.
- В феврале 2022 года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на..."
Предыстория
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
- Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
- Оперативное командование "Пивдень" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".