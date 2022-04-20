Крейсер "Москва" теперь станет собственностью Украины – эксперт

Сергей Воронов рассказал о судьбе крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно Конвенции ООН от 1996 года, все объекты на дне экономических вод Украины являются ее собственностью. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил директор центрального военно-морского музея Украины Сергей Воронов.

По его словам, согласно международным конвенциям, корабль или судно переходит в собственность той страны, в водах которой затонуло.

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"Ракетный крейсер "Москва", по которому ударили украинские ракеты "Нептун", теперь является собственностью нашего государства так как он затонул в экономических водах Украины", – сказал он.

Он отметил, что российское судно лежит на дне в 50 морских милях от украинского берега. Ученые уже планируют экспедиции к затонувшему кораблю.

"Есть неподтвержденная информация, что на корабле якобы находилась частица Креста Господня и что она стоила 40 млн долларов, но судне находится огромное количество боеприпасов и вряд ли кто-то попытается поднять его", – рассказал Воронов.

Что известно о крейсере "Москва"

Крейсер был построен в Николаеве в 1976 году, изначально он назывался "Слава". Корабль предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника. После списания противолодочного крейсера "Москва" он унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ РФ. Награжден орденом Нахимова РФ.

В 2008 году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии.

году судно принимало участие в вооруженном конфликте с Грузией в водах Абхазии. В 2014 году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав.

году совместно с другими кораблями ЧФ РФ участвовал в блокаде украинских ВМС в заливе Донузлав. В 2015 году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии.

году крейсер осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии. В феврале 2022 года принимал участие в захвате острова Змеиный, где и получил легендарное направление "Русский корабль иди на..."

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