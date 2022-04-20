Крейсер "Москва" тепер стане власністю України – експерт

Сергій Воронов розповів про долю крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідно до Конвенції ООН від 1996 року, всі об'єкти на дні економічних вод України є її власністю. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив директор центрального військово-морського музею України Сергій Воронов.

За його словами, згідно з міжнародними конвенціями, корабель або судно переходить у власність тієї країни, у водах якої затонуло.

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"Ракетний крейсер "Москва", по якому вдарили українські ракети "Нептун", тепер є власністю нашої держави, оскільки він затонув в економічних водах України", – сказав він.

Він зазначив, що російське судно лежить на дні за 50 морських миль від українського берега. Вчені вже планують експедиції до корабля.

"Є непідтверджена інформація, що на кораблі нібито знаходилася частка Хреста Господнього і що вона коштувала 40 млн доларів, але на судні знаходиться величезна кількість боєприпасів і навряд чи хтось спробує підняти його", – розповів Воронов.

Що відомо про крейсера "Москва"

Крейсер був збудований у Миколаєві 1976 року, спочатку він називався "Слава". Корабель призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника. Після списання протичовнового крейсера "Москва" він успадкував його ім'я та став флагманом ЧФ РФ. Нагороджений орденом Нахімова РФ.

2008 року судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії.

року судно брало участь у збройному конфлікті з Грузією у водах Абхазії. 2014 року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав.

року спільно з іншими кораблями ЧФ РФ брав участь у блокаді українських ВМС у затоці Донузлав. 2015 року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії.

року крейсер здійснюючи прикриття Авіаційної групи ВКС Росії в Сирії. У лютому 2022 року брав участь у захопленні острова Зміїний, де й отримав легендарний напрямок "Російський корабель іди на..."

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