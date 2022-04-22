Кровавое топливо подходит? Шольц отказался вводить эмбарго на российский газ

У Шольца свои аргументы по поводу отказа от российского газа / Коллаж "Сегодня"

Евросоюз стоит на пороге принятия шестого пакета санкций против России, где, по мнению Киева, обязательно должно быть эмбарго на российские нефть и газ. Однако один из ключевых игроков ЕС – Германия – не желает отказываться от энергоносителей из России. Об этом в очередной раз заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сказал это политик в своем в интервью для немецкого издания Der Spiegel.

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"Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну", – аргументировал свою позицию канцлер.

Он также заявил, что речь идет не о зарабатывании денег, а о том, чтобы избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и закрытия производств.

"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Поэтому я обязан сказать: мы не можем допустить этого. И в-третьих, кто-то думает о глобальных последствиях?", – сказал Шольц.

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Ситуация с Шольцем