Криваве паливо підходить? Шольц відмовився вводити ембарго на російський газ

У Шольца свої аргументи щодо відмови від російського газу / Колаж "Сьогодні"

Євросоюз стоїть на порозі ухвалення шостого пакету санкцій проти Росії, де, на думку Києва, обов'язково має бути ембарго на російські нафту та газ. Проте один із ключових гравців ЄС – Німеччина – не бажає відмовлятися від енергоносіїв з Росії. Про це вкотре заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Сказав це політик у своєму інтерв'ю для німецького видання Der Spiegel.

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"Я зовсім не бачу, щоб газове ембарго поклало край війні. Якби Путін був відкритий для економічних аргументів, він ніколи б не почав цю божевільну війну", – аргументував свою позицію канцлер.

Він також заявив, що йдеться не про заробляння грошей, а про те, щоб уникнути економічної кризи, втрати мільйонів робочих місць та закриття виробництв.

"Це мало б серйозні наслідки для нашої країни, для всієї Європи, а також серйозно вплинуло б на фінансування відновлення України. Тому я мушу сказати: ми не можемо допустити цього. І по-третє, хтось думає про глобальні наслідки?", – спитав Шольц.

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Ситуація із Шольцем