Кулеба: Грузия не допустит обхода санкций со стороны России

Министр иностранных дел Грузии заверил в неизменной поддержке Грузии Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что его страна не допустит никакого обхода санкций со стороны России.

Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Поддержка Грузии

"Поговорил с моим грузинским коллегой о героической обороне Украины от продолжающегося российского вторжения. Он заверил меня в неизменной поддержке Грузии Украины. Благодарен ему за подтверждение того, что Грузия не допускает и не допустит никакого обхода санкций со стороны России", – написал Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия планирует кампанию по дезинформации мировых СМИ и политиков, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.

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