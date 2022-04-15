Кулеба: Грузія не допустить обходу санкцій із боку Росії

Міністр закордонних справ Грузії запевнив у незмінній підтримці Грузії України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що його країна не допустить жодного обходу санкцій із боку Росії.

Про це заявив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Реклама

Підтримка Грузії

"Поговорив із моїм грузинським колегою про героїчну оборону України від російського вторгнення. Він запевнив мене в незмінній підтримці Грузії України. Вдячний йому за підтвердження того, що Грузія не допускає і не допустить жодного обходу санкцій із боку Росії", – написав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію щодо дезінформації світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.

Читайте також: