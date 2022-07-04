Кулеба обсудил с Канадой новые методы давления на Москву

Дмитрий Кулеба поговорил с Мелани Жоли о санкциях против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Канады Мелани Жоли возможности усиления санкци й против России.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

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"Я поговорил со своей канадской коллегой и другом, которая проинформировала меня об итогах саммита НАТО в Мадриде. Обсудили шаги по усилению санкционного давления на Россию и согласовали позиции в преддверии встречи министров иностранных дел G20", – написал министр.

Канада анонсировала новые санкции против РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении ввести санкции против пропагандистских ресурсов, контролируемых российскими чиновниками. Цель этого – противостоять дезинформации, которую Кремль использует для попытки оправдать войну в Украине.

У Трюдо подчеркнули, что Канада "решительно настроена поддерживать правительство и народ Украины в их борьбе за мирное, успешное и демократическое будущее".