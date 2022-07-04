Кулеба обговорив з Канадою нові методи тиску на Москву

Дмитро Кулеба поговорив з Мелані Жолі про санкції проти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із главою МЗС Канади Мелані Жолі можливості посилення санкцій проти Росії.

Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Я поговорив зі своєю канадською колегою та подругою, яка поінформувала мене про підсумки саміту НАТО в Мадриді. Обговорили кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію та погодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G20", – написав міністр.

Канада анонсувала нові санкції проти РФ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір запровадити санкції проти пропагандистських ресурсів, контрольованих російськими чиновниками. Метою цього є протистояння дезінформації, яку Кремль використовує для спроби виправдати війну в Україні.

У Трюдо наголосили, що Канада "рішуче налаштована підтримувати уряд та народ України у їх боротьбі за мирне, успішне та демократичне майбутнє".