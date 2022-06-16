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Кулеба рассказал, насколько "крутым" оказался визит европейских лидеров в Украину

Ирина Ковальчук
16 июня, 21:14
Принуждения к миру с Россией не будет, статус кандидата в ЕС – будет

Кулеба доволен состоявшимися переговорами / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что визит 16 июня в Украину политиков ведущих экономик ЕС оказался более чем результативным для нашей страны.

Свою оценку переговоров президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Кулеба оставил на странице в Фейсбуке. В целом он охарактеризовал переговоры словом "крутые".

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Итог визита

"День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимира Зеленского с четырьмя лидерами – Франции, Германии, Италии и Румынии. Телеграфно о результатах:

  1. Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрей Ермак – Майкл Макфол по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут.
  2. Оружие. Были некоторые новые полезные объявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали.
  3. Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата на членство в ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат.
  4. Зерно. Все соглашаются, что доверять России нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали.
  5. Переговоры. Гости не принуждали, не преклоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну" – показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести".

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