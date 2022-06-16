Кулеба рассказал, насколько "крутым" оказался визит европейских лидеров в Украину

Кулеба доволен состоявшимися переговорами / Коллаж "Сегодня"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что визит 16 июня в Украину политиков ведущих экономик ЕС оказался более чем результативным для нашей страны.
Свою оценку переговоров президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Кулеба оставил на странице в Фейсбуке. В целом он охарактеризовал переговоры словом "крутые".
Итог визита
"День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимира Зеленского с четырьмя лидерами – Франции, Германии, Италии и Румынии. Телеграфно о результатах:
- Санкции. Гости получили полные пакеты наработок группы Андрей Ермак – Майкл Макфол по поводу дальнейших санкций. Гости признали, что некоторые лидеры в Европе чувствуют "усталость от санкций", но лично они готовы двигаться дальше. Новые санкции будут.
- Оружие. Были некоторые новые полезные объявления. Президент поблагодарил и на цифрах объяснил, почему нужно больше и чаще. Гости услышали.
- Кандидатство. По сравнению даже с началом недели, мы сегодня стали ближе к получению статуса кандидата на членство в ЕС. Благодарим гостей. Но еще не все препятствия преодолены, не все ловушки обойдены. Решение принимается консенсусом, потому все командно продолжаем спокойно, сосредоточенно работать на результат.
- Зерно. Все соглашаются, что доверять России нельзя, нужно работать через ООН и иметь четкие гарантии. Параллельно будем существенно развивать наземные коридоры. Тема зерна напрямую связана с темой восприятия нашей войны в Африке, Азии и Латинской Америке. По этой теме тоже действия скоординировали.
- Переговоры. Гости не принуждали, не преклоняли, не давили, не увязывали. "Украина должна выиграть эту войну" – показательные слова Макрона. Мой совет – оставьте этот страх. Похоже, за последнее время президент и вся его дипломатическая команда дали достаточно оснований поверить, что мы не те, кого можно заставить, склонить, зажать или развести".
Обстановка
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел на высокие переговоры на костылях – недавно глава нашего внешнеполитического ведомства травмировал серьезно ногу.
- Президент Украины Владимир Зеленский на итоговом брифинге после переговоров с европейскими лидерами сказал, что рад, что этот визит начался с посещения Ирпеня, и что партнеры своими глазами увидели, что там натворил "русский мир".
- Премьер-министр Италии Марио Драги во время визита в Ирпень заверил, что Украина получит помощь для восстановления разрушенной россиянами инфраструктуры.