Кулеба рассказал, насколько "крутым" оказался визит европейских лидеров в Украину

Кулеба доволен состоявшимися переговорами / Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что визит 16 июня в Украину политиков ведущих экономик ЕС оказался более чем результативным для нашей страны.

Свою оценку переговоров президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом Кулеба оставил на странице в Фейсбуке. В целом он охарактеризовал переговоры словом "крутые".

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Итог визита

"День был действительно крутой. Продолжительный, подробный разговор президента Владимира Зеленского с четырьмя лидерами – Франции, Германии, Италии и Румынии. Телеграфно о результатах:

Обстановка