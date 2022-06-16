Кулеба розповів, наскільки "крутим" виявився візит європейських лідерів до України

Кулеба задоволений переговорами, що відбулися / Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що візит 16 червня до України політиків провідних економік ЄС виявився більш ніж результативним для нашої країни.

Свою оцінку переговорів президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Кулеба залишив на сторінці у Фейсбуці. Загалом він охарактеризував переговори словом "круті".

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Підсумок візиту

"День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами – Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:

Обстановка