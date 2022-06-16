Кулеба розповів, наскільки "крутим" виявився візит європейських лідерів до України

Кулеба задоволений переговорами, що відбулися / Колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба визнав, що візит 16 червня до України політиків провідних економік ЄС виявився більш ніж результативним для нашої країни.
Свою оцінку переговорів президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Кулеба залишив на сторінці у Фейсбуці. Загалом він охарактеризував переговори словом "круті".
Підсумок візиту
"День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами – Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:
- Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Андрій Єрмак – Майкл Макфол щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають "втому від санкцій", але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.
- Зброя. Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому потрібно більше та частіше. Гості почули.
- Кандидатство. Порівняно навіть з початком тижня, ми сьогодні стали ближче до набуття статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо гостям. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдені. Рішення приймається консенсусом, тому всі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.
- Зерно. Усі погоджуються, що довіряти Росії не можна, потрібно працювати через ООН та мати чіткі гарантії. Паралельно істотно розвиватимемо наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов'язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. З цієї теми також дії скоординували.
- Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не пов'язували. "Україна має виграти цю війну" – показові слова Макрона. Моя порада – залиште цей страх. Схоже, останнім часом президент та вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна змусити, схилити, затиснути чи розвести".
Обстановка
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прийшов на високі переговори на милицях – нещодавно голова нашого зовнішньополітичного відомства серйозно травмував ногу.
- Президент України Володимир Зеленський на підсумковому брифінгу після переговорів з європейськими лідерами сказав, що радий, що цей візит розпочався з відвідин Ірпеня, і що партнери на власні очі побачили, що там накоїв "російський світ".
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу на відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.