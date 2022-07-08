Кулеба рассказал, сколько граждан России получили визы за первую неделю нового режима

Россиянам больше в Украину без визы нельзя / Коллаж "Сегодня"
Граждане России решили больше не ездить в Украину, на которую их страна нагло напала 24 февраля. За первую неделю ввода визового режима с РФ ни один гражданин этой страны не попросил украинской визы.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире общенационального марафона на канале "Украина 24".
Исторический момент
"Очень показательный момент – за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы. За это время было больше 100 звонков в МИД, посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно. Однако, собственно, ни одной заявки не было. И это на самом деле исторический момент, который показывает – до какого уровня агрессия Путина довела ситуацию между нашими народами и показывает настоящее отношение россиян к нашему народу", – рассказал Кулеба.
Обстановка
- Визовый режим с Россией был введен нашей страной с 1 июля 2022 года.
- При этом для россиян была разработана удобная сетка получения визы: ее можно получить в визовых центрах VFS Global, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
- "Золотой визы" не будет: Греция приостановила выдачу вида на жительство для россиян.