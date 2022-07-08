Кулеба розповів, скільки громадян Росії отримали візи за перший тиждень нового режиму

Росіянам більше в Україну без візи не можна / Колаж "Сьогодні"
Громадяни Росії вирішили більше не їздити до України, на яку їхня країна нахабно напала 24 лютого . За перший тиждень запровадження візового режиму з РФ жоден громадянин цієї країни не попросив української візи.
Про це повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального марафону на каналі "Україна 24".
Історичний момент
"Дуже показовий момент – за сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який подався б на отримання української візи. За цей час було більше 100 дзвінків до МЗС, посольства України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз'яснити правила в'їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, однак, власне, жодної заявки не було. І це насправді історичний момент, який показує, до якого рівня агресія Путіна довела ситуацію між нашими народами і показує справжнє ставлення росіян до нашого. народу", – розповів Кулеба.
Обстановка
- Візовий режим із Росією був запроваджений нашою країною з 1 липня 2022 року .
- При цьому для росіян було розроблено зручна сітка отримання візи : її можна отримати у візових центрах VFS Global, які працюють у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.
- "Золотої візи" не буде: Греція призупинила видачу посвідки на проживання для росіян.