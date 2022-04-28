Ленд-лиз наш! Палата представителей США поддержала законопроект

Палата представителей США поддержала открытие для Украины ленд-лиза! "За" проголосовали 417 членов Палаты представителей.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на твиттер Палаты представителей Конгресса.

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Что это означает

На сайте Конгресса США сказано, что этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

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После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с нашей территорий.

Несколькими часами ранее президент США Джозеф Байден заявил, что подает в Сенат новый документ о выделении для Украины 33 млрд долларов помощи.

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